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Умерла актриса, сыгравшая в фильмах «Морозко» и «Любовь и голуби»

Limon.ee
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Свеча. Фото иллюстративное.
Свеча. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

На 84-м году жизни умерла советская и российская актриса Галина Байнякшина. Об этом сообщается на сайте Иркутского академического драмтеатра им. Н.П. Охлопкова.

«Галина Байнякшина была острохарактерной и комедийной актрисой, отличалась острой харизмой, живым темпераментом и яркой изобретательностью как в больших, так и в маленьких ролях. Она по праву снискала славу королевы эпизода, умела быть запоминающейся в каждом из образов, а их за более чем полувековую работу было создано более сотни, смешных и лирических, гротесковых и глубоко реалистичных», - сообщили в театре.

Из пресс-релиза следует, что смерти наступила на фоне продолжительной болезни. Смерть наступила 9 октября, однако известно об этом стало только сейчас.

Артистка была широко известна ролями в фильмах «Любовь и голуби», «Морозко» и другим. В Иркутском драмтеатре она служила с 1965 года.

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