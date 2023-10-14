Умерла актриса, сыгравшая в фильмах «Морозко» и «Любовь и голуби»

На 84-м году жизни умерла советская и российская актриса Галина Байнякшина. Об этом сообщается на сайте Иркутского академического драмтеатра им. Н.П. Охлопкова.
«Галина Байнякшина была острохарактерной и комедийной актрисой, отличалась острой харизмой, живым темпераментом и яркой изобретательностью как в больших, так и в маленьких ролях. Она по праву снискала славу королевы эпизода, умела быть запоминающейся в каждом из образов, а их за более чем полувековую работу было создано более сотни, смешных и лирических, гротесковых и глубоко реалистичных», - сообщили в театре.
Из пресс-релиза следует, что смерти наступила на фоне продолжительной болезни. Смерть наступила 9 октября, однако известно об этом стало только сейчас.
Артистка была широко известна ролями в фильмах «Любовь и голуби», «Морозко» и другим. В Иркутском драмтеатре она служила с 1965 года.