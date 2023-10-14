Сколько будет стоить билет на эвакуационном рейсе airBaltic из Израиля?

Литовские ВВС также выполнили два специальных рейса в Турцию, откуда в безопасное место были доставлены и граждане Латвии.

Одна из них - Надежда Таукуле, которая навещала свекровь в Израиле.

В разговоре с TV3 Ziņas Надежда сказал, что должна была вернуться в Ригу в эту среду, 11 октября, рейсом Turkish Airlines, но накануне авиакомпания прекратила полеты.

Поскольку все больше компаний отменяют рейсы, то билеты на неотмененные рейсы раскупаются очень быстро, и попытки Надежды купить билет не увенчались успехом.

Еще до новости о том, что Латвия планирует совершить эвакуационный рейс, она не скрывала возмущения отношением государства, поскольку чувствовала себя брошенной. Вчера вечером Надежде удалось выбраться из Израиля на литовском военном самолете, который вылетел в Анталью (Турция).