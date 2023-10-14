Медики превратили онкологическую больницу в нелегальную съемочную площадку для порнофильмов

В столице Северной Ирландии разразился скандал, связанный с появлением в Интернете серии непристойных роликов сексуального характера. Вскоре выяснилось, что кадры снимались в крупнейшей городской больнице, рассчитанной на одновременное пребывание 900 пациентов. По некоторым данным, сотрудники клиники превратили онкологическое отделение в порностудию, сообщает Belfastlive .

В заявлении представителей фонда Belfast Trust говорится, что организация крайне серьезно отнеслась к данному случаю и начала внутреннее расследование. Также утверждается, что информация об участии медицинского персонала в съемках может быть неточной. Кроме того, представители фонда пока официально не подтвердили, что порнографические ролики были сняты на территории больницы.