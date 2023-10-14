Медики превратили онкологическую больницу в нелегальную съемочную площадку для порнофильмов

В Великобритании разразился скандал, связанный с крупной больницей, где, как утверждается, снимались порноролики, пишет Naine.
В столице Северной Ирландии разразился скандал, связанный с появлением в Интернете серии непристойных роликов сексуального характера. Вскоре выяснилось, что кадры снимались в крупнейшей городской больнице, рассчитанной на одновременное пребывание 900 пациентов. По некоторым данным, сотрудники клиники превратили онкологическое отделение в порностудию, сообщает Belfastlive.
В заявлении представителей фонда Belfast Trust говорится, что организация крайне серьезно отнеслась к данному случаю и начала внутреннее расследование. Также утверждается, что информация об участии медицинского персонала в съемках может быть неточной. Кроме того, представители фонда пока официально не подтвердили, что порнографические ролики были сняты на территории больницы.
«Подобные съемки на территории больницы абсолютно неприемлемы. Если выяснится, что видео было снято именно там, мы примем строгие меры», - говорится в пресс-релизе фонда Belfast Trust.