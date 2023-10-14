Молодая женщина умерла после того, как врачи ошибочно приняли рак за длительный COVID-19

Жуткая история произошла в британском Вулверхэмптоне: 35-летняя медсестра умерла после того, как ее возобновившуюся онкологию приняли за длительный коронавирус, сообщает Daily Mail.
Девушка по имени Броган Уильямс пару лет боролась с раком молочной железы, прошла несколько курсов химиотерапии и лишилась груди. К 2020 году все признаки рака исчезли, и британка начала возвращаться к прежней жизни. Однако позднее она заболела коронавирусом, как раз в разгар пандемии. Затем в области легких появилась боль, но онколог больной заверила ее, что та слишком молода для того, чтобы рак вернулся.
Врачи убедили ее, что все дело в слишком затянувшихся последствиях COVID-19, и порекомендовали отправиться домой и отдохнуть, а через 10 дней у Броган снова обнаружили рак.
Как уточняет Daily Mail, рак распространился на лимфатические узлы, расположенные рядом с грудью. Через 10 дней Уильямс умерла. Ее близкие решились сообщить об этом спустя долгое время.