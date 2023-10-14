Солнечное затмение 14 октября 2023 года: астролог рассказала, что нас ждет в это время

Астропогода очень неспокойная вблизи затмений, многие люди испытывают сложности. Это периоды искажений, различных ошибок, которые люди допускают из-за особенностей работы человеческого мышления в такие редкие, но чрезвычайно важные дни. Особенно это касается солнечных затмений, когда затмевается Солнце, Дух, Сознание. Поэтому не рекомендуется принимать кардинальные и судьбоносные решения в сезоны затмений. Необходимо подождать их завершения, еще раз все проанализировать и сделать правильные выводы. В 2023 году осенний коридор затмений завершится лунным затмением 28 октября. Все, что происходит в затмения очень важно, их программа сопровождает жизненные обстоятельства как минимум полгода. А в некоторых случаях, может быть актуальна 9 или даже 18 лет.

Затмения - отличное время, чтобы за счет внешних подсказок понять, что происходит в вашей жизни, и направить события в нужную для вас сторону. Считается, что этот период может быть особенно сложным для тех, кто родился в затменный сезон. Однако не все так однозначно. В коридор затмений происходит сверка компаса: а туда ли вы идете? Выполняете ли вы свою задачу воплощения, которую выбрали? Бывает и такое, что в коридор люди получают буквально подарки судьбы, некие бонусы, которые были бы невозможны без прохождения этого периода.

Кого затронет солнечное затмение?