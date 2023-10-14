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Болезнь оказалась сильнее: умер известный эстонский культурист

Трийн Пальмипуу
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Марек Кальмус.
Марек Кальмус. Фото: Lauri Kulpsoo

Сегодня ночью скончался боровшийся с раком культурист и персональный тренер Марек Кальмус, пишет Naine.

Марека Кальмуса, родившегося 9 февраля 1971 года в Эльве, не стало сегодня, в ночь на 14 октября.

В последние месяцы культурист признался, что болен тяжелой болезнью, и попросил помощи у людей для приобретения дорогостоящего альтернативного лекарства.

Марек Кальмус неоднократно становился чемпионом Эстонии по бодибилдингу, а также успешно выступал на международной арене.  

В последние годы он работал в основном консультантом по питанию и тренером.

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