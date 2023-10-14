Болезнь оказалась сильнее: умер известный эстонский культурист

Марека Кальмуса, родившегося 9 февраля 1971 года в Эльве, не стало сегодня, в ночь на 14 октября.

В последние месяцы культурист признался, что болен тяжелой болезнью, и попросил помощи у людей для приобретения дорогостоящего альтернативного лекарства.

Марек Кальмус неоднократно становился чемпионом Эстонии по бодибилдингу, а также успешно выступал на международной арене.