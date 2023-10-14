«Просим уважать наше решение»: Вера Брежнева прокомментировала развод с Константином Меладзе

Вера Брежнева прокомментировала свой развод с композитором и продюсером Константином Меладзе, однако не стала раскрывать его причины. Певица призвала поклонников уважать их решение.
«В Сети распространяется много спекулятивных тем, почему мы с Константином расстались, но мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать. С благодарностью и уважением друг к другу просим всех уважать наше решение», - прокомментировала артистка.
К слову, сразу после появления новостей о разводе Константин начал поддерживать бывшую супругу. Он разместил в одной из социальных сетей видео с отрывком песни Брежневой.
Напомним, недавно Вера Брежнева подтвердила слухи о разводе с Константином Меладзе. Пара была вместе восемь лет, совместных детей у них нет.