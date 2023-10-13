ЖУТЬ СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ ⟩ Скандальная группа IC3PEAK выступит в Таллинне

Музыка IC3PEAK трудно поддается описанию, так как представляет собой смешение самых различных жанров. Кроме того, их выступления всегда сопровождает оригинальный визуальный ряд.
Группа IC3PEAK выступит 22 октября в столичном клубе Cathouse Concert Hall, начало концерта в 20:00.
Московский аудиовизуальный проект IC3PEAK состоит из двух человек - Анастасии Креслиной и Николая Костылева. В июле 2022 года IC3PEAK включили в неофициальный список запрещенных в России артистов.
Дуэт Ic3peak исполняет мрачные песни на стыке трэпа и витч-хауса - с оглушительными басами, хоррор-эстетикой и женским вокалом, который балансирует между шепотом, колыбельной и истеричным криком. Альбомы группы посвящены русскому этническому фольклору и жути современных политических реалий - свои истории музыканты подкрепляют не менее впечатляющими клипами.
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