ЖУТЬ СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ ⟩ Скандальная группа IC3PEAK выступит в Таллинне

Московский аудиовизуальный проект IC3PEAK состоит из двух человек - Анастасии Креслиной и Николая Костылева . В июле 2022 года IC3PEAK включили в неофициальный список запрещенных в России артистов.

Дуэт Ic3peak исполняет мрачные песни на стыке трэпа и витч-хауса - с оглушительными басами, хоррор-эстетикой и женским вокалом, который балансирует между шепотом, колыбельной и истеричным криком. Альбомы группы посвящены русскому этническому фольклору и жути современных политических реалий - свои истории музыканты подкрепляют не менее впечатляющими клипами.