ФОТО ⟩ Появились первые кадры с Джоли в роли Каллас

Анджелина Джоли снимается в биографическом фильме «Мария», который рассказывает историю легендарной певицы Марии Каллас, сообщает издание Deadline. В Сети появились первые кадры из ленты. Их опубликовал режиссер байопика Пабло Ларраин. Его называют мастером человеческих историй - кинематографист является автором картин «Джеки», «Граф» и «Спенсер». Теперь режиссер задумал воспроизвести историю американки греческого происхождения, покорившей своим голосом весь мир.

На одном из кадров Анджелина предстала в элегантной шляпе. На другом фото героиня звезды Голливуда запечатлена уже в момент душевных смятений. Съемки ленты уже активно идут. Предполагается, что процесс производства займет около восьми недель. Картина рассказывает о последних днях оперной певицы.

Мария Каллас скончалась в Париже в 1977 году в возрасте 53 лет. Звезда почти не появлялась на публике в последние годы жизни. Она страдала от редкого заболевания - дерматомиозита, при котором поражаются соединительные ткани и гладкая мускулатура.

Что за музыка в «Марии» и будет ли петь Анджелина Джоли?

Пока еще не объявлено, будет ли Джоли петь в фильме, или ее будет озвучивать оперная певица, как это сделала Рене Флеминг для Джулианны Мур в «Бельканто».

В биографическом фильме с такой же вероятностью могут быть использованы архивные кадры пения самой Каллас. Никаких подробностей о музыке пока не разглашается.