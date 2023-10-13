Кая Каллас пообщалась по видеосвязи с мошенником, выдававшим себя за важного чиновника

По словам директора коммуникационного бюро правительства Расмуса Рууда, каждый зарубежный контакт предварительно проверяется. «Государственная канцелярия совершенствует свои рабочие процедуры, чтобы подобные случаи не повторялись», - сказал он.

В сентябрьском видеочате обсуждалась ситуация в Нигере и Сахельском регионе, а также вопросы продовольственной безопасности. Шла речь и о безопасности в Европе, в том числе о военных преступлениях России в Украине. В ходе беседы премьер-министр Кая Каллас сосредоточилась на опровержении российских нарративов и представила официальную позицию Эстонии.