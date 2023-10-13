Астролог Глоба назвала три знака Зодиака, которых ждет белоснежная полоса благополучия с 13 октября

Телец

Телец заслуженно занимает первое место в этом списке. Финансовая удача присутствует у представителей этого знака на протяжении всего месяца. Вы обнаружите дополнительные возможности для развития своего дела и найдете новые источники дохода. Не отказывайтесь от необычных идей, которые приходят вам в голову. Именно желание создавать и воплощать новые идеи поможет вам достичь успеха в карьере.

До 15 октября смело беритесь за самые сложные задачи и грандиозные проекты, так как к концу месяца вашей энергии и энтузиазма может не хватить.

Во второй половине октября вы вернетесь к тому, чем уже занимались ранее. Возможно, вы вспомните о старых идеях, которые помогут вам на данный момент. Кроме того, представители земного знака смогут до конца реализовать проекты, которые долгое время вызывали трудности.

Лев

В октябре вы наконец-то сможете замедлить темп. Львам не придется работать как лошади, но все же необходимо приложить усилия. Деньги будут поступать через ваших близких или деловых партнеров.

Также вам следует обратить внимание на свою репутацию. Не реагируйте на сплетни и избегайте судить о других людях. Помните, что авторитет можно заработать только трудолюбием и усердной работой.

К концу месяца окружающие начнут оказывать влияние на Львов. Вам следует уделить больше внимания своей профессиональной деятельности. Проанализируйте рынок, изучите современные тренды и примените их в своей работе. Кроме того, у представителей знака Льва появятся новые возможности для финансового роста.

Скорпион

Скорпионы долгое время ожидали своего момента под звездами, и октябрь даст вам возможность показать свои способности и перейти к активным действиям.

С середины месяца вы будете испытывать огромную мотивацию и энергию, которые будут толкать вас вперед. Вы будете заниматься разработкой новых методов развития.