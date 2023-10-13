ГАЛЕРЕЯ ⟩ Тысячи людей веселятся так, будто завтра не наступит никогда: в Таллинне проходит пивной фестиваль «Октоберфест»

В первые часы гостей развлекали традиционными играми - мужчины и женщины пили на скорость пиво, кто успел за десять секунд выпить больше, тот победил. Далее уже другие мужчины сражались - кто молотком в одной руке забил гвоздь глубже, тот выиграл. Также в начале вечера гостей научили основным немецким словам и традиционным песням «Октоберфеста».

В прошлом году первый масштабный пивной фестиваль прошел в Таллинне, в этот раз это уже второй раз, когда поклонники «Октоберфеста» собираются вместе. Но по сравнению с прошлым годом гостей больше, а вот посетителей в национальным баварских нарядах - меньше.

