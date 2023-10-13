В семье эстонских журналистов Алины Захаровой и Виталия Вестеринена пополнение. Мальчик весом 3686 граммов и ростом 52 сантиметра появился на свет 12 октября в 17:32. Алина вышла на связь с подписчиками. Судя по всему, и мать, и новорожденный чувствуют себя прекрасно.
Журналистка Алина Захарова родила первенца: счастливый отец ребенка – телеведущий Виталий Вестеринен
«Долгожданная радость пришла в нашу семью! Наш с Виталий Вестериненом первенец появился на свет! Какое же это чудо и невероятная радость, что роды прошли хорошо. Спасибо врачам и акушеркам отделения Рави за заботу! Весь персонал, кто присутствовал на родах и в следующие дни, - очень добрые и светлые люди, с невероятной энергетикой, любящие свою работу. Столько волнений было, что роды - это самая адская боль на Земле и хуже может быть только сгореть заживо. Но интересный факт в том, что в самом конце от состояния "я умираю" до состояния "я бы непротив повторить" отделяют буквально 5 минут.
Очень многие матери на опыте давали одинаковые советы - отдыхать, высыпаться и готовиться к тяжелому периоду. А как вы думаете, будет сложно и стоит ли настраиваться на серые будни?» - спрашивает Алина Захарова.