Журналистка Алина Захарова родила первенца: счастливый отец ребенка – телеведущий Виталий Вестеринен

«Долгожданная радость пришла в нашу семью! Наш с Виталий Вестериненом первенец появился на свет! Какое же это чудо и невероятная радость, что роды прошли хорошо. Спасибо врачам и акушеркам отделения Рави за заботу! Весь персонал, кто присутствовал на родах и в следующие дни, - очень добрые и светлые люди, с невероятной энергетикой, любящие свою работу. Столько волнений было, что роды - это самая адская боль на Земле и хуже может быть только сгореть заживо. Но интересный факт в том, что в самом конце от состояния "я умираю" до состояния "я бы непротив повторить" отделяют буквально 5 минут.