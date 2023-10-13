В пятницу, 13 октября, жителей Вильянди смутил голый мужчина, ехавший в автобусе. В полицию также поступило два звонка о голом человеке в общественном транспорте, в последнем из которых сообщалось, что мужчина оделся и вышел из автобуса.
ФОТО ⟩ Возможно только в эстонском автобусе: голый мужчина ошарашил пассажиров, пришлось вызвать полицию
«Эту картину я увидел сегодня в автобусе», - пишет анонимный житель Вильянди в группе Facebook «Märgatud Viljandis». Фотография была сделана в автобусе и очень позабавила пользователей Сети, собрав более 200 лайков и почти 40 комментариев.
Пресс-секретарь Департамента полиции и пограничной охраны Барбара Лихтфельдт подтвердила, что в полицию поступило два звонка о голом мужчине, в последнем из которых сообщалось, что мужчина оделся и вышел из автобуса.
«Сотрудники полиции прочесали улицы и предприятия в районе автобусной остановки, но не нашли человека, подходящего под описание», - говорит Лихтфельдт.