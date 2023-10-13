Гостем шоу Limon LIVE в эту пятницу стал популярный столичный диджей Max Mihaljoff. Уже завтра он будет стоять у пульта на яркой вечеринке Discotheque Maxim's в клубе PRIVÉ, а сегодня откровенничает в нашей студии.
LIMON LIVE ⟩ Диджей Max Mihaljoff раскрыл всю правду о ночной жизни Таллинна: «Даже за 150 евро я этого не сделаю!»
Диджей Max Mihaljoff признался, что за два месяца сбросил десять килограммов, но чудес не бывает, для такого результата он приложил огромные усилия.
«Начал активно заниматься спортом, пересмотрел питание, свой ритм жизни», - говорит Макс. - Три раза в неделю у меня тренировки по полтора часа - активное кардио».
Лучшая мотивация, по мнению нашего героя, рождается тогда, когда ты смотришь на себя в зеркало, а тебе что-то не нравится. «Или когда становится тяжело подниматься на свой этаж, я живу на третьем этаже. Появляется одышка, и тогда начинаешь задумываться», - говорит Макс. Он отмечает, что человек должен сам захотеть меняться, а занятия спортом или ограничение себя в питании из-под палки не принесут результата.
Впрочем, диджей признается, что вечеринка у пульта для него - своеобразное кардио. Ведь на работе он привык контактировать с публикой, а поэтому и активно двигаться в такт трекам.
«Плотный ужин за ночь, когда будешь играть - обязательно сожжешь», - говорит Макс. Еще одна страсть нашего героя - караоке. Поет он там настолько хорошо, что несколько раз в караоке ему пытались дать чаевые.
«Это моя слабость, я очень люблю петь. Караоке - моя отдушина», - говорит Макс. Диджей настолько любит петь, что уже к Новому году планирует выпустить свой трек. Песня уже написана, осталось дойти до звукозаписывающей студии. А пока своя песня не записана, его коронная песня в караоке - «Медлячок» Басты.
«Столько, сколько раз я спел эту песню в караоке, мне кажется, даже Баста не спел ее на своих концертах», - с улыбкой говорит Max Mihaljoff.
Уже в эту субботу, 14 октября, Max Mihaljoff будет у диджейского пульта на Discotheque Maxim's в клубе PRIVÉ. Главным гостем этого музыкального события станет ST1M. Конечно, работа диджея не так легка, как на первый взгляд кажется, а ночная жизнь полна казусов.
«Люди подходят в разном состоянии. Бывало, что у меня заказывали алкогольные напитки, перепутав с барменом», - рассказывает Макс. В последнее время он просит организаторов, чтобы его рабочее место было подальше от танцпола, обязательно присутствала охрана, и чтобы людей не пускали для заказа песен - от этого формата надо уходить. «Для меня это формат бара, корпоратива. А когда диджей играет для публики, ему виднее, что ставить», - объясняет Макс.
Самые большие чаевые, которые диджей Max Mihaljoff получил за пультом - 150 евро. «Но даже если мне заплатят 150 евро за одну песню, я не поставлю то, что не подходит в формат вечеринки. Здесь у меня принцип. Это уважение к публике прежде всего», - говорит неподкупный диджей.
В передаче Limon LIVE Max Mihaljoff вспомнил, как дал единственный раз в жизни автограф в городе Силламяэ, какие песни сейчас рвут танцполы, а какие лучше не ставить! Поговорили мы в студии и о личной жизни харизматичного диджея! «Всем моим бывшим девушкам низкий поклон за то, что они вытерпели хотя бы день со мной», - признается Макс.
Смотрите яркий пятничный выпуск шоу Limon LIVE, который гарантированно зарядит вас хорошим настроением!