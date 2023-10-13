LIMON LIVE ⟩ Диджей Max Mihaljoff раскрыл всю правду о ночной жизни Таллинна: «Даже за 150 евро я этого не сделаю!»

Диджей Max Mihaljoff признался, что за два месяца сбросил десять килограммов, но чудес не бывает, для такого результата он приложил огромные усилия.

«Начал активно заниматься спортом, пересмотрел питание, свой ритм жизни», - говорит Макс. - Три раза в неделю у меня тренировки по полтора часа - активное кардио».

Лучшая мотивация, по мнению нашего героя, рождается тогда, когда ты смотришь на себя в зеркало, а тебе что-то не нравится. «Или когда становится тяжело подниматься на свой этаж, я живу на третьем этаже. Появляется одышка, и тогда начинаешь задумываться», - говорит Макс. Он отмечает, что человек должен сам захотеть меняться, а занятия спортом или ограничение себя в питании из-под палки не принесут результата.

Впрочем, диджей признается, что вечеринка у пульта для него - своеобразное кардио. Ведь на работе он привык контактировать с публикой, а поэтому и активно двигаться в такт трекам.

«Плотный ужин за ночь, когда будешь играть - обязательно сожжешь», - говорит Макс. Еще одна страсть нашего героя - караоке. Поет он там настолько хорошо, что несколько раз в караоке ему пытались дать чаевые.