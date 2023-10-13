ТОП 5 лучших эстонских онлайн казино в 2023 году

В этом обзоре мы расскажем о 5 казино онлайн с лицензией, которые достойны внимания и создали максимально комфортные условия для игроков:

Jalla Casino – захватывающая игровая площадка с выгодными бонусами и крупной игровой коллекцией

Jalla Casino открылось в 2020 году. Оно управляется шведской компанией Betsson AB, которая работает в сфере азартных развлечений уже более 50 лет и пользуется большим уважением. Данное интернет казино в Эстонии имеет современный сайт с приятным дизайном. Одной из главных его особенностей выступает возможность игры без регистрации. Опция доступна исключительно гражданам Эстонии, Швеции, Финляндии. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо иметь счет в банке. Именно по нему игровая площадка идентифицирует игрока. Банковский счет также используется для пополнения игрового баланса и выплат выигрышей.