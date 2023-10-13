ТОП 5 лучших эстонских онлайн казино в 2023 году

Рынок азартных развлечений Эстонии один из самых развитых в Европе. Лотереи и наземные игровые заведения были легализованы в стране в 1995 году, а онлайн казино начали свою работу в 2009. Чтобы погрузиться в мир азарта, нужен только смартфон или компьютер.
В этом обзоре мы расскажем о 5 казино онлайн с лицензией, которые достойны внимания и создали максимально комфортные условия для игроков:
● Jalla Casino;
● Ninja;
● HappySpins;
● Boost;
● HighRoller.
Остановимся на особенностях каждого казино более детально.
Jalla Casino – захватывающая игровая площадка с выгодными бонусами и крупной игровой коллекцией
Jalla Casino открылось в 2020 году. Оно управляется шведской компанией Betsson AB, которая работает в сфере азартных развлечений уже более 50 лет и пользуется большим уважением. Данное интернет казино в Эстонии имеет современный сайт с приятным дизайном. Одной из главных его особенностей выступает возможность игры без регистрации. Опция доступна исключительно гражданам Эстонии, Швеции, Финляндии. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо иметь счет в банке. Именно по нему игровая площадка идентифицирует игрока. Банковский счет также используется для пополнения игрового баланса и выплат выигрышей.
Чтобы начать играть, необходимо:
● посетить официальный сайт Jalla Casino;
● нажать на кнопку «Депозит»;
● указать сумму пополнения – не менее 5 евро;
● выбрать банк;
● пройти авторизацию через систему онлайн банкинга;
● подтвердить платеж.
Зачисление денежных средств происходит практически мгновенно. Быстрая регистрация открывает доступ ко всем представленным в каталоге азартным развлечениям. Для повторного входа достаточно снова залогиниться через счет в банке. Подобную систему регистрации сегодня используют и другие эстонские онлайн казино.
Ассортимент игр в Jalla Casino
Библиотека азартных игр казино включает более 1000 игровых автоматов и рулеток. Они представлены исключительно сертифицированными провайдерами. Среди поставщиков игр – ELK, Pragmatic Play, Thunderkik, BTG и т.д.
В казино играть также возможно в:
● слоты с опцией покупки бонусных опций;
● классические игровые автоматы;
● карты;
● Live игры с реальными дилерами.
Пополнение игровой коллекции происходит на регулярной основе, что не может не радовать игроков, которые постоянно находятся в поисках новых эмоций.
Депозиты и бонусы
Виртуальное казино принимает платежи и выводит выигрыши через Swedbank, SEB, Luminor, LHV. Комиссия за транзакции не взимается. Внести на счет разрешается от 5 до 10000 евро, вывести можно от 20 до 50000 евро. Зачисление происходит мгновенно. Обработка исходящих платежей происходит в течение 24 часов.
Достоинства казино:
● мультиязычный сайт;
● игры на любой вкус;
● быстрая регистрация;
● прием ставок на спорт;
● квалифицированная служба поддержки;
● адаптация сайта под мобильные устройства.
Основные недостатки:
● отсутствие системы лояльности;
● бесплатные игры в казино доступны только после авторизации;
● нет мгновенного вывода выигрышей.
Новичкам это казино в Эстонии предлагает следующий подарок:
Размер депозита: От 20 до 99 евро
Количество фриспинов: 20
Название слота: Spinions Beach Party
Номинал одной ставки: 0,25 евро
Размер депозита: Свыше 100 евро
Количество фриспинов: 100
Название слота: Spinions Beach Party
Номинал одной ставки: 0,25 евро
Требования по отыгрышу отсутствуют. Воспользоваться фриспинами необходимо в течение 2 суток с момента поступления на счет.
Ninja Casino – игровые автоматы от лучших провайдеров
Ninja Casino является международной игровой платформой. Оно открылось в 2016 году с мальтийской лицензией. В Эстонии казино начало легально работать через 3 года. Депозиты принимаются через Bank ID, поэтому игрокам не нужно тратить много времени на заполнение регистрационной формы и можно сразу приступить к развлечениям.
Ninja Casino
Плюсы:
● свыше 2500 игр в коллекции – слоты, рулетки, «живые» игры, лотереи;
● крупные джекпоты;
● возможность внесения депозита на сумму от 5 евро;
● высокий уровень RTP – от 90 до 97 %;
● ставки на спорт с прямыми трансляциями матчей.
Минусы:
● ответы от службы поддержки клиентов не всегда приходят мгновенно;
● нет возможности выбора другой валюты, кроме евро;
● ограниченный выбор способов пополнения баланса.
Сайт виртуальной площадки переведен на эстонский, английский и русский языки. Посетителям доступно большое разнообразие бонусов:
Бонус: Приветственный – 200 % на первое пополнение счета.
Условия получения: Минимальный размер депозита – 30 евро.
Бонус: Специальное предложение для игры с дилерами.
Условия получения: Новые игроки могут рассчитывать на 5 дополнительных евро при пополнении счета на сумму от 21 евро.
Бонус: Розыгрыш призового фонда размером 500 тысяч евро.
Условия получения: Для участия необходимо делать ставки в разделе с Live дилерами в размере не менее 1 евро.
Далеко не все лицензированные казино радуют клиентов подобными подарками на регулярной основе. Во многом подобная щедрость и поспособствовала большой популярности Ninja Casino.
HappySpins – азартные развлечения 24/7
Казино HappySpins входит в число самых новых игровых площадок, работающих в Эстонии. На фоне многих конкурентов оно выделяется стильным дизайном сайта, коллекцией из более 1500 азартных развлечений. Все игры предполагают высокий процент отдачи.
Играть в казино без депозита нельзя, зато регистрация не требуется. Идентификация каждого клиента осуществляется автоматически при проведении первого платежа. Минимальная сумма пополнения составляет 20 евро, а снять с баланса за один раз разрешается от 50 евро.
Преимущества HappySpins:
● качественные азартные развлечения;
● наличие приветственного бонуса;
● адаптация под ставки со смартфона.
Недостатки:
● служба поддержки работает только в дневное время;
● ограничения на вывод – не более 1000 евро за раз.
Сразу после регистрации новичков встречает приветственная награда:
Тип бонуса: 200 % на первый депозит
Максимальный размер выплат: 200 евро
Условия отыгрыша: Вейджер Х30
Игры: Слоты
Платежи принимаются через:
● Luminor;
● LHV Bank;
● SEB;
● Swedbank.
Большой упор игровая площадка делает на игры с дилерами. В казино Live представлен десятками виртуальных комнат с профессиональными крупье. На выбор доступны столы с разными лимитами. В качестве игр предлагаются рулетки, телевизионные шоу, покер.
Boost – одно из самых популярных казино последних лет
Виртуальный клуб открылся в 2020 году и входит в число самых посещаемых эстонских казино. Все транзакции проводятся через систему Trustly, что гарантирует полную конфиденциальность и безопасность.
В число достоинств виртуального клуба Boost:
● минимальный депозит – от 10 евро;
● выгодная бонусная программа;
● каталог из 1000 отборных игр – слоты, карты, лотереи, телевизионные шоу.
Минусы:
● поддержка клиентов осуществляется только с 10:00 до 02:00;
● нет возможности прямого пополнения баланса с карты.
Условия бонуса для только что зарегистрированных пользователей:
Тип: 100 % от депозита
Минимальный депозит: 5 евро
Максимальная сумма выплаты: 250 евро
Вейджер: Х30
Дополнительные награды: 50 фриспинов
Сайт поддерживает 2 языковых версии – английскую и эстонскую.
HighRoller – казино для крупных ставок
Виртуальное казино HighRoller ведет свою деятельность с 2017 года. Чтобы начать полноценно пользоваться его услугами, необходимо пройти стандартную процедуру регистрации.
Тип: 100 % от депозита
Максимальный размер вознаграждения: 500 евро
Фриспины: 200
Минимальный депозит: 20 евро
Преимущества:
● выгодный приветственный бонус;
● быстрая обработка платежей;
● возможность одновременной игры на слотах, в рулетку и заключения спортивных пари.
Недостатки:
● небольшие лимиты на транзакции;
● отсутствие поддержки русского языка;
Еще одним недостатком казино является средний выбор игровых автоматов. Хотя это скорее временная недоработка.
Вывод
Все упомянутые эстонские казино помогают весело и увлекательно провести свободное время. Большинство из них привлекательны не только в плане доступных игр, но и внушительными бонусными предложениями.