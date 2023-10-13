ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вы только посмотрите, что там продают! Эстонская топ-модель Кармен Педару открыла pop-up магазин

По словам Кармен, ее продукция, на 100 процентов состоящая из шелка Малбери, очень достойная и хорошо подходит для женщин, которые ценят хороший отдых, комфорт и роскошь. Она убеждена, что красивая, удобная и качественная пижама - это больше, чем просто одежда. Коллекция предназначена не только для спальни - комфортом шелка можно наслаждаться и вне дома, сочетая пижаму с туфлями на каблуках или кроссовками. Диджей на этой вечеринке показал всем, как удобно сводить треки в пижаме.

«Хороший сон - это часть ухода за собой, а шелковые маски для сна лишь способствуют крепкому и хорошему сну, который, в свою очередь, обеспечивает прекрасное самочувствие утром и дает энергию, что позволяет выглядеть днем как огурчик», - говорит Кармен.

Вдохновением для создания коллекции послужили старые голливудские фильмы, которые предлагают бесконечное множество идей для фантазии, а также путешествия, которые знакомят с новыми культурами и миром красок.