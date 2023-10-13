В четверг, 12 октября, эстонская топ-модель Кармен Педару открыла в Таллинне pop-up магазин. По случаю этого события она закатила звездную вечеринку в «Женском мире» Таллиннского универмага (Kaubamaja.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вы только посмотрите, что там продают! Эстонская топ-модель Кармен Педару открыла pop-up магазин
По словам Кармен, ее продукция, на 100 процентов состоящая из шелка Малбери, очень достойная и хорошо подходит для женщин, которые ценят хороший отдых, комфорт и роскошь. Она убеждена, что красивая, удобная и качественная пижама - это больше, чем просто одежда. Коллекция предназначена не только для спальни - комфортом шелка можно наслаждаться и вне дома, сочетая пижаму с туфлями на каблуках или кроссовками. Диджей на этой вечеринке показал всем, как удобно сводить треки в пижаме.
«Хороший сон - это часть ухода за собой, а шелковые маски для сна лишь способствуют крепкому и хорошему сну, который, в свою очередь, обеспечивает прекрасное самочувствие утром и дает энергию, что позволяет выглядеть днем как огурчик», - говорит Кармен.
Вдохновением для создания коллекции послужили старые голливудские фильмы, которые предлагают бесконечное множество идей для фантазии, а также путешествия, которые знакомят с новыми культурами и миром красок.
Коллекция цанг Karmen Pedaru выполнена из 100-процентного шелка Малбери, который часто считается более качественным, чем другие виды шелка, благодаря своей тонкой текстуре, естественному блеску и отличной впитываемости краски. Он также пользуется большим спросом благодаря своей мягкости, прочности и гипоаллергенности. Кроме того, он обладает прекрасными терморегулирующими свойствами. Исключительное качество, роскошная текстура и природные свойства тутового шелка позволяют использовать его для изготовления широкого спектра изделий, включая одежду, постельные принадлежности и аксессуары.
Тутовый шелк производится из одомашненного вида шелкопряда Bombyx mori. Эти шелкопряды питаются исключительно листьями тутового дерева, что обеспечивает высокое качество шелкового волокна.
Бритта Ратас, директор по маркетингу компании Kaubamaja, говорит: «На протяжении всей своей истории Таллиннский универмаг ценит эстонское модное искусство и всячески поддерживает творчество эстонских дизайнеров. В «Женском мире» универмагов в Таллинне и Тарту для эстонских модельеров также создана совершенно отдельная зона. Собственный бренд Кармен Педару показался нам чрезвычайно интересным, и поскольку мы хотели бы поближе познакомить с ним наших покупателей, в этом осенне-зимнем сезоне коллекцию можно будет найти в нашем pop-up магазине в Таллинне».
Pop-up магазин будет работать до 01.01.24.
Pop-up store - это временный магазин, который открывают с целью привлечения внимания потенциальных покупателей и повышения продаж. Временные точки продаж используют такие бренды как Adidas, Louis Vuitton, Prada, Fendi и другие.
Смотрите галерею с вечеринки!