Клиентка разочарована обслуживанием Telia: почему я должна платить за сломанное устройство?

Аннели купила новый роутер, чтобы смотреть телевизор, но вдруг он стал перегреваться. Когда она обратилась в фирму, выяснилось, что Аннели сама неправильно установила устройство, а если бы она вызвала техника, то ей пришлось бы оплачивать его услуги самостоятельно.

«Я должна была вызвать техника на дом, но мне сказали, что я должна буду заплатить за вызов», - говорит она, описывая свой опыт общения со службой поддержки Telia. Аннели утверждает, что компания Telia, ответственная за роутер, предложила ей и другой вариант - вернуть устройство в службу поддержки в удобное для нее время, но и в этом случае ей не удалось бы избежать дополнительных расходов.