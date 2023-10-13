Аннели из Таллинна попала в ужасную ситуацию, когда ее новый роутер Telia внезапно начал перегреваться. В качестве решения проблемы ей предложили новое устройство, но она должна заплатить и за сломанное. «Платить за сгоревший роутер, да еще и за новый, какой смысл?» - недоумевает она. По словам руководителя по продажам Telia, роутер был неправильно установлен: «Конкретное устройство должно находиться в вертикальном положении».
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Клиентка разочарована обслуживанием Telia: почему я должна платить за сломанное устройство?
Комментарий Telia