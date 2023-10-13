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Клиентка разочарована обслуживанием Telia: почему я должна платить за сломанное устройство?

Комментарий Telia
Стен Таливеэ
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Фото: Ints Kalnins / Reuters

Аннели из Таллинна попала в ужасную ситуацию, когда ее новый роутер Telia внезапно начал перегреваться. В качестве решения проблемы ей предложили новое устройство, но она должна заплатить и за сломанное. «Платить за сгоревший роутер, да еще и за новый, какой смысл?» - недоумевает она. По словам руководителя по продажам Telia, роутер был неправильно установлен: «Конкретное устройство должно находиться в вертикальном положении».

Аннели купила новый роутер, чтобы смотреть телевизор, но вдруг он стал перегреваться. Когда она обратилась в фирму, выяснилось, что Аннели сама неправильно установила устройство, а если бы она вызвала техника, то ей пришлось бы оплачивать его услуги самостоятельно.

«Я должна была вызвать техника на дом, но мне сказали, что я должна буду заплатить за вызов», - говорит она, описывая свой опыт общения со службой поддержки Telia. Аннели утверждает, что компания Telia, ответственная за роутер, предложила ей и другой вариант - вернуть устройство в службу поддержки в удобное для нее время, но и в этом случае ей не удалось бы избежать дополнительных расходов.

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