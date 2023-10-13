Пятница, 13-е: почему этот день считают плохим и что сегодня нельзя делать

РБК-Украина рассказывает вам, почему пятница, 13-е считается несчастливым днем, какие запреты существуют в этот день, а также некоторые интересные факты, связанные с этим днем.

Почему именно пятница, 13-е - несчастливый день?

Мнение о том, что 13 - несчастливое число, может достигать еще древней мифологии. Так, один из скандинавских мифов рассказывает об ужине для 12 богов, на котором 13-й гость - Гейткрашер - появился без приглашения. Именно 13-й гость якобы убил бога радости и счастья Бальдра.

В христианстве Иуда, предатель Иисуса, тоже был «несчастливым» 13-м гостем на Тайном ужине.

Пятница в некоторых культурах также считается несчастливым днем. В «Словаре фраз и басен» Кобхема Брюера 1898 года утверждается, что пятница является днем ​​распятия Иисуса и, возможно, днем, когда Адам и Ева съели запретный плод в Эдемском саду.

В 1882 году поэт Джон Годфри Сакс опубликовал стихотворение о пуделе, блуждающем по городу с корзиной, собирая пищу своему слепому хозяину. В нем есть слова о том, что в пятницу, «в день, когда случаются все несчастья», жестокий резник отрубает собаке хвост.