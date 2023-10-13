СМОТРИ ⟩ Жительница Таллинна обнаружила в торговом центре нижнее белье и интимный лозунг: больше туда ни ногой

В сообщении говорится, что во время недолгого визита ей бросились в глаза две «интересные находки». Пост, вероятно, был задуман как шутка, но эти находки, безусловно, заслуживают внимания.

На первой фотографии изображен логотип закусочной Kebaboom, который гласит: Salsa on my dick («Сальса на моем члене» - прим. ред.). На втором снимке запечатлена плетеная корзина, продающаяся в Järve Selver, внутри которой автор публикации обнаружила черные стринги. Остается неясным, было ли брошенное в корзину белье там до того, как была сделана фотография, и не было ли оно использованным.