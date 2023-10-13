В социальной сети X одна из пользовательниц поделилась фотографиями «находок», увиденных в магазине Järve Selver. Во время беглого посещения девушка наткнулась на две странные находки. «Я зашла в Järve Selver и больше никогда туда не вернусь», - пишет она в социальной сети.
СМОТРИ ⟩ Жительница Таллинна обнаружила в торговом центре нижнее белье и интимный лозунг: больше туда ни ногой
Социальная сеть X, бывший Twitter, не перестает удивлять! 11 октября было сделано замечательное сообщение, в котором жительница Таллинна описывает свои впечатления от посещения Järve Selver.
В сообщении говорится, что во время недолгого визита ей бросились в глаза две «интересные находки». Пост, вероятно, был задуман как шутка, но эти находки, безусловно, заслуживают внимания.
На первой фотографии изображен логотип закусочной Kebaboom, который гласит: Salsa on my dick («Сальса на моем члене» - прим. ред.). На втором снимке запечатлена плетеная корзина, продающаяся в Järve Selver, внутри которой автор публикации обнаружила черные стринги. Остается неясным, было ли брошенное в корзину белье там до того, как была сделана фотография, и не было ли оно использованным.
käisin korra järve keskuses ja never again tbh pic.twitter.com/lryW3h3hGr— anette (@anettzz) October 11, 2023