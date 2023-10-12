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Деньги свалятся на голову: астролог Глоба рассказала, кого ждет финансовая удача в ближайшие дни

Limon.ee
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Известный астролог Тамара Глоба сделала астрологический прогноз на неделю для всех представителей зодиакального круга. Согласно этому прогнозу, уже в ближайшие дни на одного из знаков зодиака свалится денежная удача.

Этими счастливчиками стали рожденные под знаком Близнецов. По словам астролога, Близнецам нужно максимально проявлять свою настойчивость в любых делах. Именно это поможет достичь намеченных целей.

Общение с людьми принесет им пользу, так как люди не только зарядят близнецов позитивным настроением, но и помогут в их начинаниях. Однако важно правильно выбирать таких людей и избегать тех людей, которые любят портить другим настроение.

Кроме того, Близнецов ждут приятные сюрпризы и подарки, связанные с финансами. Им вернут давно забытый долг, выдадут премию на работе или, наконец, они смогут монетизировать свои хобби.

Кроме этого, в личной жизни у них тоже сложится все весьма удачным образом.

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