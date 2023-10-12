26-летняя дочь Мадонны Лурдес полностью разделать в мистическом клипе, на который ее вдохновила мать

Так, на днях Лурдес выпустила мистический клип на композицию Spelling. Как призналась артистка, на съемку этого видео ее вдохновила легендарная работа ее матери на трек Frozen.

Так же как и в клипе Мадонны, Лурдес предстает в черном наряде, а видео выдержано в черно-голубых цветах. В клипе 26-летняя исполнительница предстает в образе ведьмы, летающей посреди леса. В определенный момент Лурдес «превращается» в собаку. Не обошлось и без пикантных сцен. В конце видеоработы певица появилась полностью обнаженной.

Поклонники начинающей певицы отметили, что им пришла по вкусу работа Лурдес Леон, а кто-то был в восторге от того, насколько девушка похожа на свою звездную маму: