Друг Брюса Уиллиса рассказал, как деменция изменила актера: «Языковые навыки ему больше недоступны»

Гленн Гордон Кэрон, режиссер сериала «Детективное агентство "Лунный свет», в котором снимался молодой Брюс Уиллис, рассказал изданию PageSix о состоянии актера, которого иногда навещает.
В прошлом году Брюс Уиллис завершил карьеру после того, как ему поставили диагноз «афазия», а позже его семья сообщила, что ему стало хуже и у него диагностировали деменцию. Из-за этого он не может запоминать слова сценариев, а теперь, по словам близких, уже с трудом вспоминает их.
«Я почувствовал, что первые одну-три минуты он вспоминает, кто я, - рассказал Гленн о встрече с актером. - Он не слишком разговорчив, раньше он был заядлым читателем, хотя и не хотел, чтобы кто-нибудь об этом знал, - но сейчас не читает».
По его словам, состояние Уиллиса постоянно ухудшается. «Все эти языковые навыки ему больше не доступны, и всё же он всё ещё Брюс».
«Когда ты рядом, ты знаешь, что он Брюс, и ты благодарен, что он здесь, но радость жизни ушла».
О Брюсе заботится его жена Эмма Хеминг, от которой у него есть две младшие дочери: 11-летняя Мейбл и девятилетняя Эвелин. Его также поддерживают бывшая жена Деми Мур и их дочери Румер, Скаут и Таллула.
«Мне не так часто удается навещать его, как хотелось бы, но я стараюсь и общаюсь с ним и его женой, иногда вижусь и с тремя его старшими детьми. Я очень стараюсь остаться в его жизни. Но что делает его болезнь такой ошеломляющей, так это понимание того, что если вы когда-либо проводили время с Брюсом Уиллисом, то нет никого, у кого было бы больше радости жизни, чем у него». Он добавил, что актер с радостью «просыпался каждое утро и пытался жить полной жизнью», но теперь он словно «видит жизнь через дверь».