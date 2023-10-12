Друг Брюса Уиллиса рассказал, как деменция изменила актера: «Языковые навыки ему больше недоступны»

В прошлом году Брюс Уиллис завершил карьеру после того, как ему поставили диагноз «афазия», а позже его семья сообщила, что ему стало хуже и у него диагностировали деменцию. Из-за этого он не может запоминать слова сценариев, а теперь, по словам близких, уже с трудом вспоминает их.

«Я почувствовал, что первые одну-три минуты он вспоминает, кто я, - рассказал Гленн о встрече с актером. - Он не слишком разговорчив, раньше он был заядлым читателем, хотя и не хотел, чтобы кто-нибудь об этом знал, - но сейчас не читает».

По его словам, состояние Уиллиса постоянно ухудшается. «Все эти языковые навыки ему больше не доступны, и всё же он всё ещё Брюс».

«Когда ты рядом, ты знаешь, что он Брюс, и ты благодарен, что он здесь, но радость жизни ушла».

О Брюсе заботится его жена Эмма Хеминг, от которой у него есть две младшие дочери: 11-летняя Мейбл и девятилетняя Эвелин. Его также поддерживают бывшая жена Деми Мур и их дочери Румер, Скаут и Таллула.