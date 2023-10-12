54-летняя Дженнифер Энистон поразила фанатов пикантной сценой в новом сезоне популярного сериала

В свои 54 года звезда «Друзей» по-прежнему лишает поклонников дара речи. В откровенных сценах она была полностью обнажена и, подчеркивается, «выглядела так же потрясающе, как и в своей первой откровенной сцене в фильме "Развод по-американски" в 2006 году».

eu não consigo acreditar no que os meus olhos estão vendo pic.twitter.com/VZpL95Kv1N — annabel (@annaisabellag) October 11, 2023

К слову, именно «Утреннее шоу» сделало Энистон одной из самых успешных голливудских звезд, снимающихся в сериалах. Так, в 2019 году во время съемок первого сезона она получала по миллиону долларов за каждую серию. А свою потрясающую форму, признается актриса, ей удается держать благодаря регулярным занятиям спортом, правильному питанию, здоровому сну и потреблению большого количества воды.