54-летняя Дженнифер Энистон поразила фанатов пикантной сценой в новом сезоне популярного сериала

Дженнифер Энистон снялась полностью обнаженной в новом сезоне сериала «Утреннее шоу». Как пишет Daily Mail, речь идет о любовной сцене с Джоном Хэммом, сыгравшим Пола Маркса.
В свои 54 года звезда «Друзей» по-прежнему лишает поклонников дара речи. В откровенных сценах она была полностью обнажена и, подчеркивается, «выглядела так же потрясающе, как и в своей первой откровенной сцене в фильме "Развод по-американски" в 2006 году».
eu não consigo acreditar no que os meus olhos estão vendo pic.twitter.com/VZpL95Kv1N— annabel (@annaisabellag) October 11, 2023
К слову, именно «Утреннее шоу» сделало Энистон одной из самых успешных голливудских звезд, снимающихся в сериалах. Так, в 2019 году во время съемок первого сезона она получала по миллиону долларов за каждую серию. А свою потрясающую форму, признается актриса, ей удается держать благодаря регулярным занятиям спортом, правильному питанию, здоровому сну и потреблению большого количества воды.
«В дополнение ко всему этому я стараюсь быть действительно внимательной к тому, что я впускаю в свое личное пространство. Наш мир действительно переживает некоторые испытания, и я знаю, что всем нам не все равно, но иногда я думаю, что нам необходимо отключить шум», - признавалась актриса в интервью CR Fashion Book.