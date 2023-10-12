«Алла Борисовна показала всем, как надо жить»: комик Руслан Белый о Пугачевой

Руслан Белый добавил, что последние пять лет он не следил за творчеством Максима Галкина, но был приятно удивлен его высказываниями и тем, что сказала Алла Пугачева.

«Я думал, что Макс будет из тех артистов, который будет занимать сдержанную позицию [...]. А так, да. Я прихренел.

Да, я и с Пугачевой прихренел, если честно. Алла Борисовна на старости лет показала всем, как надо жить. Я ни в коем случае не хочу обидеть Аллу Борисовну. Факт остается фактом [...]. Она человек в возрасте [...]. Видеть от нее такое адекватное восприятие происходящего. Это очень круто!» - считает комик.

Напомним, Руслан Белый осудил войну, покинул Россию и проживает сейчас в Испании.