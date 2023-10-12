ВИДЕО ⟩ В курортном эстонском городе открытым пламенем горел автомобиль

По данным службы спасения, сообщение о горящем автомобиле возле гаражей на улице Метса в Нарва-Йыэсуу поступило 11 октября в 23:49. Горел открытым пламенем один автомобиль, рядом были припаркованы другие машины. Пожар был потушен, автомобиль получил обширные повреждения. Припаркованные рядом автомобили не пострадали. Причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования автомобиля.