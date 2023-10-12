Чт, 12.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ВИДЕО ⟩ В курортном эстонском городе открытым пламенем горел автомобиль

Александра Юрман
, Репортер Elu24
Facebook
Comments
Фото: Päästeamet

В ночь на 11 октября в Нарва-Йыэсуу возле гаража загорелся автомобиль. Пожар был ликвидирован службой спасения до того, как огонь охватил соседние автомобили. Смотрите видео!

По данным службы спасения, сообщение о горящем автомобиле возле гаражей на улице Метса в Нарва-Йыэсуу поступило 11 октября в 23:49. Горел открытым пламенем один автомобиль, рядом были припаркованы другие машины. Пожар был потушен, автомобиль получил обширные повреждения. Припаркованные рядом автомобили не пострадали. Причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования автомобиля.

Екатерина, ставшая свидетелем происшествия, записала происходящее на видео и разместила в группе Minu Narva-Jõesuu в Facebook. Смотрите на видео, как спасатели тушат пламя!

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх