ФОТО ⟩ После шторма в Таллинне стало на 250 деревьев меньше: какие меры предпримет город?

Я пообщался на эту тему с заместителем руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульгом.

- Сколько времени потребуется, чтобы оценить, насколько серьезными были последствия бушевавшей на выходных стихии, в первую очередь, для столичных парков, где было вырвано с корнем множество деревьев?

- Шторм оставил свой след по всему городу. Из городского пространства придется удалить около 250 поврежденных деревьев. Кроме того, были повреждены столбы электропередач и местами прерывалось электроснабжение, пострадали дома, автомобили, ограждения и прочее имущество горожан. Учитывая масштабы шторма, на подсчет ущерба потребуется время. К тому же мы до сих продолжаем фиксировать объекты, требующие ремонта.

- Как сейчас кажется, насколько это может быть серьезно и потребуется, например, высадка новых деревьев или какие-то дополнительные меры?

- Шторм повалил множество молодых деревьев, которые город пытается восстановить и укрепить - надеемся, что нам удастся их спасти. Будут посажены и новые деревья, однако если выяснится, что их невозможно посадить на прежнем месте, то они появятся поблизости.

- Сколько может занять полная очистка парков и улиц города от поваленных деревьев?

- Согласно планам, улицы будут очищены от поваленных деревьев к концу недели. Мы начали с наиболее крупных работ и делаем всё возможное, чтобы привести в порядок пострадавшие территории и восстановить нормальный ритм жизни горожан как можно быстрее.

- Возможно ли использовать поваленные деревья в качестве дров или есть какой-то план, как завершат свое существование поваленные деревья?