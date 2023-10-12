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В ЧЕРНОМ СПИСКЕ ⟩ Департамент защиты прав потребителей обязал закрыть мебельный интернет-магазин, на который поступило 300 претензий

Анналийза Кёсс
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Фото: Shutterstock / kuvatõmmis / Elu24 kollaaž

«Я до сих пор не получила свой товар», - говорит Кати, которая в июне заказала в магазине comfy.ee кровать стоимостью почти 800 евро. На сегодняшний день сайт мебельного магазина больше недоступен, и с продавцом нельзя связаться ни по одному из каналов. «Поскольку в конечном итоге на предприятие было подано около 300 жалоб от потребителей, TTJA обязало торговца закрыть свой сайт», - заявила юрист и руководитель отдела предпринимательства Департамента защиты потребителя и технадзора (TTJA).

«Доставить обещали 18 августа, но о курьере ничего не было слышно, и я начала выяснять. Я отправила письмо в службу поддержки, затем еще несколько, но ни на одно из них не получила ответа», - рассказывает Кати, которая заказала в июне на сайте comfy.ee кровать стоимостью около 800 евро и до сих пор не получила товар.

Она также написала в чат на сайте, где сначала нужно было ввести свое имя и адрес электронной почты. «Сначала они ответили на мой электронный адрес, что мой заказ должен прийти со следующим товаром, но все это было как-то туманно. В какой-то момент я не получила ответа и оттуда», - добавляет Кати, которая затем попыталась получить ответы с указанием имени и адреса электронной почты брата и дяди, но также безрезультатно. «Иногда ответ приходил, но, как мне кажется, совершенно выборочно, а в конце концов они и вовсе перестали отвечать».

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