В ЧЕРНОМ СПИСКЕ ⟩ Департамент защиты прав потребителей обязал закрыть мебельный интернет-магазин, на который поступило 300 претензий

«Доставить обещали 18 августа, но о курьере ничего не было слышно, и я начала выяснять. Я отправила письмо в службу поддержки, затем еще несколько, но ни на одно из них не получила ответа», - рассказывает Кати , которая заказала в июне на сайте comfy.ee кровать стоимостью около 800 евро и до сих пор не получила товар.

Она также написала в чат на сайте, где сначала нужно было ввести свое имя и адрес электронной почты. «Сначала они ответили на мой электронный адрес, что мой заказ должен прийти со следующим товаром, но все это было как-то туманно. В какой-то момент я не получила ответа и оттуда», - добавляет Кати, которая затем попыталась получить ответы с указанием имени и адреса электронной почты брата и дяди, но также безрезультатно. «Иногда ответ приходил, но, как мне кажется, совершенно выборочно, а в конце концов они и вовсе перестали отвечать».