«Я до сих пор не получила свой товар», - говорит Кати, которая в июне заказала в магазине comfy.ee кровать стоимостью почти 800 евро. На сегодняшний день сайт мебельного магазина больше недоступен, и с продавцом нельзя связаться ни по одному из каналов. «Поскольку в конечном итоге на предприятие было подано около 300 жалоб от потребителей, TTJA обязало торговца закрыть свой сайт», - заявила юрист и руководитель отдела предпринимательства Департамента защиты потребителя и технадзора (TTJA).
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В ЧЕРНОМ СПИСКЕ ⟩ Департамент защиты прав потребителей обязал закрыть мебельный интернет-магазин, на который поступило 300 претензий
«Доставить обещали 18 августа, но о курьере ничего не было слышно, и я начала выяснять. Я отправила письмо в службу поддержки, затем еще несколько, но ни на одно из них не получила ответа», - рассказывает Кати, которая заказала в июне на сайте comfy.ee кровать стоимостью около 800 евро и до сих пор не получила товар.