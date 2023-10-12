ФОТО, ВИДЕО ⟩ Вор вынес весь алкоголь из таллиннского барбершопа, но кое-что он не заметил

Следов взлома не обнаружено, работники уверены, что обе двери точно были на ночь закрыты, потому что это очень важная процедура, которая обговаривается и всегда тщательно проверяется. Коллектив в последнее время не менялся, как вспомнил один из барберов, уже несколько лет никто новый не приходил и не уходил. А въехали они в это помещение около семи лет назад, достаточно большой срок. «Может, у тех, кто работал здесь до нас, был ключ...» - пожимают плечами работники барбершопа Lumberjack на Пронкси, 3 в Таллинне. Эта улица, кстати, по-прежнему закрыта для автотранспорта.

СМОТРИТЕ ВИДЕО С МЕСТА СОБЫТИЙ! Что унес вор из таллиннского барбершопа и какой беспорядок оставил после себя.

Парикмахер Ренат показал и рассказал редакции Limon.ee, что унес вор, а что оставил. Выбор злоумышленника слегка удивил всех работников. Салон с утра был в таком виде, как будто здесь буквально несколько минут завершился обыск. Что решил не брать вор?

Несмотря на довольно неприятное событие, работники сохраняют оптимизм. Один из них пошутил: «Сегодня как раз по плану была генеральная уборка, каждый барбер должен был убрать свое рабочее место. Теперь-то она точно необходима». Пока мы общаемся, клиенты звонят в салон, чтобы записаться к любимому парикмахеру. Но в этот день это невозможно: «У нас сейчас авария. Надеемся, что завтра уже можно будет», - отвечают клиентам по телефону они.

Вор оставил после себя следы - в прямом смысле слова. Он вставал ногами на стул в комнате отдыха работников, видимо, чтобы дотянуться до серверов, которых там никогда и не было. А вот рутер, который остался нетронутым, стоит дороже, чем вынесенные пачки кофе и бутылки с алкоголем. Но это далеко не всё, что вынес вор...

Комментарий руководителя процессуальной группы по борьбе с преступлениями против имущества Каи Хунт:

«Полиция возбудила криминальное производство в связи с этим случаем по статье о краже. По предварительным данным, ущерб составил более 500 евро. Пока идет производство, мы не можем давать дополнительных комментариев».