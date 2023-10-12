ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Таллинн гуляет: на золотой вечеринке ВИП-гости утоляли жажду исключительно шампанским Moët & Chandon

Гости, пришедшие на мероприятие, были поражены великолепной и насыщенной музыкальной и шоу-программой.

Вечер начался с чил- и хаус музыки, которую играл DARNO (музыкальный продюсер, диджей и фолк-певец).

Хенри Арукюла взялся в этот вечер за свой лед-саксофон, поразив талантов даже самых требовательных гостей вечера.

Шоу-программа экстравагантного модерн-кабаре EMPIRE SHOW добавила шика и гламура в этот осенний вечер.

Гости наслаждались изысканными блюдами из меню, а также освежающим шампанским.

После того, как присутствующие насладились гастрономическими изысками, DJ VINCENT устроил жару, миксуя модные хиты.

MEAT Resto & Butchery - это уютный ресторан, известный своими высококачественными мясными блюдами и неповторимой уютной атмосферой.