Будут насыпать прямо в руки? Кинотеатры Эстонии готовятся к отказу от бумажных коробок для попкорна и стаканов для напитков

Apollo Kino уже изучила вопрос того, какая компания могла бы производить многоразовые стаканы, подходящие для кинотеатра, - поскольку речь идет об очень больших объемах, и найти партнера не так-то просто. Со слов Маарьи Каалеп, менеджера по продажам Apollo, необходимо решить еще целый ряд вопросов, таких как перемещение многоразовых стаканчиков от прилавка до зала и обратно, причем это должно быть организовано таким образом, чтобы сотни посетителей могли спокойно сдать свою тару.

Сеть кинотеатров намерена подойти к реализации плана с умом. «Мы говорим, я думаю, все-таки о перспективе на несколько лет, не больше», - сказала Каалеп. «Мы стремимся к тому, чтобы уже в следующем году начать поэтапно переходить на многоразовые стаканы», - добавляет она.

На первом этапе в кинотеатрах будут параллельно использоваться как одноразовые, так и многоразовые стаканы. «Мы хотим, чтобы клиент сам выбирал многоразовую упаковку», - поясняет менеджер по продажам. Однако очевидно, что использование новой упаковки должно быть удобным для покупателя, иначе переход будет неудачным. Вот тут-то, по словам Каалеп, и возникают сложности. Для решения сложных вопросов Apollo Kino просит помощи: в конце октября предприятие примет участие со своей идеей в Ülemiste Rohehäkaton.