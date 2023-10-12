Будут насыпать прямо в руки? Кинотеатры Эстонии готовятся к отказу от бумажных коробок для попкорна и стаканов для напитков

Ежегодно во всех кинотеатрах Apollo расходуются миллионы одноразовых коробок для попкорна и стаканчиков для напитков. Сеть кинотеатров планирует перейти на современные многоразовые стаканчики.
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Apollo Kino уже изучила вопрос того, какая компания могла бы производить многоразовые стаканы, подходящие для кинотеатра, - поскольку речь идет об очень больших объемах, и найти партнера не так-то просто. Со слов Маарьи Каалеп, менеджера по продажам Apollo, необходимо решить еще целый ряд вопросов, таких как перемещение многоразовых стаканчиков от прилавка до зала и обратно, причем это должно быть организовано таким образом, чтобы сотни посетителей могли спокойно сдать свою тару.
Сеть кинотеатров намерена подойти к реализации плана с умом. «Мы говорим, я думаю, все-таки о перспективе на несколько лет, не больше», - сказала Каалеп. «Мы стремимся к тому, чтобы уже в следующем году начать поэтапно переходить на многоразовые стаканы», - добавляет она.
На первом этапе в кинотеатрах будут параллельно использоваться как одноразовые, так и многоразовые стаканы. «Мы хотим, чтобы клиент сам выбирал многоразовую упаковку», - поясняет менеджер по продажам. Однако очевидно, что использование новой упаковки должно быть удобным для покупателя, иначе переход будет неудачным. Вот тут-то, по словам Каалеп, и возникают сложности. Для решения сложных вопросов Apollo Kino просит помощи: в конце октября предприятие примет участие со своей идеей в Ülemiste Rohehäkaton.
Перед Apollo Cinema стоит сложная задача, требующая одновременного решения нескольких вопросов. Во-первых, как наиболее эффективно донести информацию о новых упаковках и их преимуществах до посетителей кинотеатра? Во-вторых, как разумнее всего организовать сбор стаканчиков? Следует учитывать, что они не пустые, в них есть и твердые продукты, и напитки, и они не все одинакового размера. Каким должен быть пункт сбора стаканов и где он должен располагаться в зале? Должно ли их быть несколько? Сколько пунктов сбора необходимо, если, например, одновременно 400 человек захотят избавиться от своих стаканов? Куда вылить остатки напитка, куда положить коробку от попкорна?
Несмотря на то, что стаканчики изготовлены из перерабатываемого материала, это все равно отходы, тем более что весь мир переходит на многоразовую упаковку. «Мы хотим действовать на опережение уже сейчас. Иначе мы окажемся в ситуации, когда если мы не предпримем эти шаги первыми, то уже по закону мы должны будем это сделать. Если мы начнем делать это сами, то, конечно, процесс пройдет более гладко и будет удобнее для кинозрителей», - говорит Каалеп.
Именно поэтому Apollo Kino представит свой вызов в Ülemiste Rohehäkaton, который пройдет 30-31 октября, и поучаствовать в нем приглашают всех желающих. Многие предприятия, оказывающие значительное влияние на жизнь Ülemiste Centre, такие как Lido, Apollo Kino, Rimi и Sportland, представят свои повседневные проблемы на мероприятии, который станет важным шагом на пути к более устойчивой торговле и экологичному будущему.