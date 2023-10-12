Бруна Валеану переехала в Израиль из Бразилии 10 лет назад - в том числе, как пишет бразильская газета Folha De S. Paulo, в поисках более безопасной жизни. Она служила инструктором по стрельбе в израильской армии и училась в Тель-Авивском университете, пишет Meduza.
ВИДЕО ⟩ Семья израильтянки позвала на похороны соседей, боясь, что никто не придет проводить их дочь – пришли 10 000
7 октября она поехала на музыкальный фестиваль Universo Paralello, который проходил в пустыне рядом с сектором Газа. При нападении боевиков ХАМАС на гостей фестиваля были убиты не менее 260 человек. Бруна тоже погибла. В последнем сообщении с фестиваля, как рассказали ее друзья и коллеги, она написала, что окружена вооруженными людьми. После этого связь с ней пропала.
В Израиле у девушки есть только мать и сестра. Они опасались, что на похоронах будет мало людей, и помогавшие им волонтеры опубликовали пост, в котором попросили собрать миньян - кворум, необходимый для проведения погребального обряда. На церемонии должны присутствовать как минимум 10 взрослых мужчин. В итоге на похороны, как сообщает израильский канал N12, собрались около 10 тысяч человек.
Один из организаторов волонтерских отрядов «Зака» Макс Бродский рассказал, что тоже увидел сообщение, в котором друзья Бруны «выразили беспокойство, что не будет миньяна». «Ну раз такое дело, надо ехать дополнить миньян, подумали мы с сыном - и еще пара тысяч человек подумали так же и пришли на кладбище», - написал Бродский.
People have abandoned their cars on the highway and are just legging it, to the funeral of a total stranger because they want to give her family a hug.— Eylon Levy (@EylonALevy) October 10, 2023
All under threat of rockets.
Humanity can be despicably evil, but it can also be wonderful. pic.twitter.com/JgAWqQy3FC
«Тысячи! Тысячи людей идут! Припарковали машины в нескольких километрах от кладбища и пошли пешком», - написал еще один израильтянин, пришедший на похороны.
ברונה ולאנו הי״ד עלתה לא מזמן ארצה מברזיל. היום אמה ואחותה ביקשו שיגיעו אנשים להשלמת מניין בהלווייתה של ברונה אשר נרצחה בדם קר.— איילת סליק כהן 🇮🇱❤ (@ayeletsl) October 10, 2023
עם ישראל לא נשאר אדיש❤️🇮🇱
יהי זכרה ברוך. pic.twitter.com/WHFSNAMYga
אלפים הגיעו להלוויתה של ברונה ולאנו ז״ל, עולה חדשה מברזיל שנרצחה במסיבה ברעים. אמא שלה ואחותה הן המשפחה היחידה שלה בארץ. משפחתה חששה שלא יהיה מניין pic.twitter.com/uSZ6Nf4Bf6— Asaf Kfir (@asaf_kfir) October 10, 2023