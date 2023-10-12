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ВИДЕО ⟩ Семья израильтянки позвала на похороны соседей, боясь, что никто не придет проводить их дочь – пришли 10 000

Limon.ee
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На похороны Бруны Валеану пришло десять тысяч человек.
На похороны Бруны Валеану пришло десять тысяч человек. Фото: Postimees

Бруна Валеану переехала в Израиль из Бразилии 10 лет назад - в том числе, как пишет бразильская газета Folha De S. Paulo, в поисках более безопасной жизни. Она служила инструктором по стрельбе в израильской армии и училась в Тель-Авивском университете, пишет Meduza.

7 октября она поехала на музыкальный фестиваль Universo Paralello, который проходил в пустыне рядом с сектором Газа. При нападении боевиков ХАМАС на гостей фестиваля были убиты не менее 260 человек. Бруна тоже погибла. В последнем сообщении с фестиваля, как рассказали ее друзья и коллеги, она написала, что окружена вооруженными людьми. После этого связь с ней пропала.

В Израиле у девушки есть только мать и сестра. Они опасались, что на похоронах будет мало людей, и помогавшие им волонтеры опубликовали пост, в котором попросили собрать миньян - кворум, необходимый для проведения погребального обряда. На церемонии должны присутствовать как минимум 10 взрослых мужчин. В итоге на похороны, как сообщает израильский канал N12, собрались около 10 тысяч человек.

Один из организаторов волонтерских отрядов «Зака» Макс Бродский рассказал, что тоже увидел сообщение, в котором друзья Бруны «выразили беспокойство, что не будет миньяна». «Ну раз такое дело, надо ехать дополнить миньян, подумали мы с сыном - и еще пара тысяч человек подумали так же и пришли на кладбище», - написал Бродский.

«Тысячи! Тысячи людей идут! Припарковали машины в нескольких километрах от кладбища и пошли пешком», - написал еще один израильтянин, пришедший на похороны.

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