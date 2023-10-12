ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ ⟩ В Кохтла-Ярве мужчина устроил стрельбу в общественном месте: опасная «игрушка» была найдена в мусорном баке

Йыхвиское отделение полиции сообщило в Facebook, что уже некоторое время их беспокоят случаи, когда в общественных местах люди размахивают, целятся оружием и ради веселья стреляют из него, тем самым пугая прохожих.

В частности, 7 сентября в полицию Кохтла-Ярве поступил вызов о том, что 36-летний мужчина произвел несколько выстрелов из пистолета в общественном месте. «23-летний мужчина, находившийся рядом со стрелком, не понял, настоящий ли это пистолет, и очень испугался. Он быстро убежал от стрелка и позвонил по телефону 112», - говорится в заявлении полиции.

Полиция отреагировала со всей серьезностью и быстро нашла стрелка и оружие, которое он выбросил в мусорный бак. «Мужчина был задержан, а опасная "игрушка" взята на хранение. За этот необдуманный поступок мужчина теперь понесет уголовное наказание», - отмечает полиция.

В своем посте в Facebook полиция также опубликовала видеозапись произошедшего.

«Полиция всегда реагирует на происшествия, связанные с оружием, со всей серьезностью. Чаще всего из первичной информации неизвестно, каковы мотивы преступника, угрожает ли кому-то опасность, насколько опасно оружие. Тем не менее, задача полиции - быстро разобраться в этих опасных ситуациях и обеспечить безопасность посторонних», - говорится в видео.