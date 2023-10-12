Это невероятно! Какая российская певица до сих пор остается самой популярной как в Украине, так и в других странах ЕС?

Еще несколько дней назад Анна Asti чуть ли не возглавляла музыкальный чарт ТОП-100 Apple Music в Украине. По состоянию на 10 октября ее положение не сильно ухудшилось, и хит «Царица» занимает 14 место, кроме того, в список сотни лучших хитов вошли также «Дурак» (47 место), «Пообещай» (48 место) и «Верю в тебя» (73-е). Пока она покоряет чарты, некоторые уже прозвали артистку Аллегровой нашего времени за хит «Царица».

Чарт Apple Music в Украине от 10 октября 2023 года Фото: limon.ee

Чарт Apple Music в Эстонии от 10 октября 2023 года Фото: limon.ee

В Эстонии Asti любят еще больше - хит «Царица» расположился на третьей строчке, а «Дурак» - на седьмой. И в чарте ТОП-100 более десяти ее песен. В Латвии наблюдается примерно такая же картина, как и в Эстонии.

Анна Asti (33) родилась в Черкассах (Украина), однако построила свою певческую карьеру в России. До начала полномасштабной войны артистка часто приезжала на родину с концертами, а также навещала родителей. Это и было причиной того, что Анна не решалась менять гражданство, ведь с российским паспортом было бы гораздо сложнее постоянно пересекать границу, пишет издание TSN.

24 февраля 2022 года исполнительница находилась в Украине и воочию видела все зверства, которые творит Российская Федерация. Она даже пряталась с мужем-россиянином в подвалах. После пережитого у Анны не проявилась активная гражданская позиция, наоборот она выбрала сторону России и продолжает молчать относительно войны.