Это настоящий феномен и сенсация. Артистка Анна Asti (Дзюба - настоящая фамилия), проживающая в России, остается востребованной и популярной на территории Украины даже после начала войны. Ни один другой артист, поющий на русском языке, не может похвастаться таким успехом. Ее песни вмиг становятся хитами, и возглавляют чарты, а поклонники хором подпевают: «Теперь он пьяный по твоей вине, царица, царица...» Такую же картину можно наблюдать еще в Эстонии и Латвии, в Литве ситуация отличается, но Asti там тоже входит в ТОП-100 Apple Music. Кто она такая и почему ее так любят?
Это невероятно! Какая российская певица до сих пор остается самой популярной как в Украине, так и в других странах ЕС?
Еще несколько дней назад Анна Asti чуть ли не возглавляла музыкальный чарт ТОП-100 Apple Music в Украине. По состоянию на 10 октября ее положение не сильно ухудшилось, и хит «Царица» занимает 14 место, кроме того, в список сотни лучших хитов вошли также «Дурак» (47 место), «Пообещай» (48 место) и «Верю в тебя» (73-е). Пока она покоряет чарты, некоторые уже прозвали артистку Аллегровой нашего времени за хит «Царица».
В Эстонии Asti любят еще больше - хит «Царица» расположился на третьей строчке, а «Дурак» - на седьмой. И в чарте ТОП-100 более десяти ее песен. В Латвии наблюдается примерно такая же картина, как и в Эстонии.
Анна Asti (33) родилась в Черкассах (Украина), однако построила свою певческую карьеру в России. До начала полномасштабной войны артистка часто приезжала на родину с концертами, а также навещала родителей. Это и было причиной того, что Анна не решалась менять гражданство, ведь с российским паспортом было бы гораздо сложнее постоянно пересекать границу, пишет издание TSN.
24 февраля 2022 года исполнительница находилась в Украине и воочию видела все зверства, которые творит Российская Федерация. Она даже пряталась с мужем-россиянином в подвалах. После пережитого у Анны не проявилась активная гражданская позиция, наоборот она выбрала сторону России и продолжает молчать относительно войны.
Недавно российские СМИ сообщили, что Анна Asti получила российский паспорт. Это стало возможным благодаря ее браку с российским бизнесменом Станиславом Юркиным, пишет Meta.
Ранее украинские СМИ писали, что, Анна молчит о войне в Украине, ведь ее убедил муж-абьюзер, российский бизнесмен Станислав. Россиянин таким образом не хотел потерять заработок.
«Муж Ани - парень "интересный". По сути - жесткий абьюзер и нахлебник, ревнует ее к каждому столбу, при этом хорошо усваивает баблишко жены. Asti по натуре глупая. Стас - рассудительный. Он сразу настоял на том, чтобы Аня держала язык за зубами, убедив, что в короткие сроки Россия поглотит Украину», - рассказал известный блогер Богдан Беспалов.
Беспалов добавил, что сейчас Анна хорошо зарабатывает «кровавые рубли», а также платит налоги. Также известно, что Анна с мужем не собирается оставаться в России, ведь там вроде бы перспектив на будущее нет. Так что супруги планируют сбежать в Дубай.
Справка
Анна Asti (Дзюба)
- Анна Дзюба родилась 24 июня 1990 года в украинском городе Черкассы;
- Окончив среднюю школу, поступила по наставлению отца на юриспруденцию. Во время учебы в вузе подрабатывала юристом и визажистом;
- В 2007 году начала писать свои первые композиции после расставания с молодым человеком;
- В 2010 году продюсер Артем Умрихин (Artik) после ухода из группы «Караты» задумал создать новый музыкальный проект - Artik & Asti. В интернете он наткнулся на записи Анны Дзюбы и предложил ей сотрудничество. В музыкальной студии в Киеве они записали свою первую совместную композицию «Антистресс», которая не имела большого успеха, однако у следующей композиции «Моя последняя надежда» был стремительный рост;
- В конце 2021 года певица представила свой сольный проект ANNA ASTI, 14 января 2022 года выпустила дебютный сингл и видеоклип «Феникс»;
- В марте 2022 года была раскритикована украинскими СМИ. По их мнению, Анна Асти производит молчаливую поддержку путинского режима;
- В октябре 2023 года стало известно, что певица сменила украинское гражданство на российское.