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КАКАЯ КОКЕТКА! ⟩ Новый образ эстонского стилиста Алексея Солтана свел с ума поклонников

Limon.ee
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Алексей Солтан
Алексей Солтан Фото: @jevs.photography

Не все оценили такое перевоплощение Алексея Солтана. «Лучше брюнет и короткая мужская стрижка. Так на Лободу похож», - написал один из комментаторов. Сходство с украинской певицей, действительно, есть. Его заметили и мы в редакции портала Limon.ee. Смотрите фото! 

Но очень многие оценили новый образ Алексея Солтана и оставили на его странице положительные отзывы. «Шикарно! У тебя все образы великолепные, даже сложно что-то выбирать, шикарен!» - написал восторженный комментатор. 

«А найдется кто-то красивее?» - поинтересовались девушки. 

Сам же Солтан продолжает заигрывать с подписчика, и снимок подписал: «Почему бы и нет? А вы что думаете?»

Напишите отзывы в комментариях!

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