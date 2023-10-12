КАКАЯ КОКЕТКА! ⟩ Новый образ эстонского стилиста Алексея Солтана свел с ума поклонников

Не все оценили такое перевоплощение Алексея Солтана. «Лучше брюнет и короткая мужская стрижка. Так на Лободу похож», - написал один из комментаторов. Сходство с украинской певицей, действительно, есть. Его заметили и мы в редакции портала Limon.ee. Смотрите фото!