КАКАЯ КОКЕТКА! ⟩ Новый образ эстонского стилиста Алексея Солтана свел с ума поклонников

Не все оценили такое перевоплощение Алексея Солтана. «Лучше брюнет и короткая мужская стрижка. Так на Лободу похож», - написал один из комментаторов. Сходство с украинской певицей, действительно, есть. Его заметили и мы в редакции портала Limon.ee. Смотрите фото!
Но очень многие оценили новый образ Алексея Солтана и оставили на его странице положительные отзывы. «Шикарно! У тебя все образы великолепные, даже сложно что-то выбирать, шикарен!» - написал восторженный комментатор.
«А найдется кто-то красивее?» - поинтересовались девушки.
Сам же Солтан продолжает заигрывать с подписчика, и снимок подписал: «Почему бы и нет? А вы что думаете?»
Напишите отзывы в комментариях!