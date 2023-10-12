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Эйки Нестор, политик с самым большим стажем работы в Рийгикогу, рассказал, чем его так рассмешил Яан Тоотс

Limon.ee
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Эйки Нестор.
Эйки Нестор. Фото: Kuvatõmmis saatest

«Когда наступили выборы, Марью сказал: "Иди и баллотируйся в Рийгикогу". Я ответил, что меня, честно говоря, это не интересует, потому что я хочу остаться в своем любимом профсоюзе», - рассказывает в программе ETV Pealtnägija Эйки Нестор о том, как он в итоге проработал в парламенте 23 года, что является рекордом Эстонии, пишет Elu24.

Эйки Нестор, отметивший в начале сентября свое 70-летие, является депутатом эстонского парламента с самым большим стажем. «Я так рад, что уже некоторое время нахожусь на пенсии», - говорит Нестор в передаче Pealtnägija.

Нестор по-прежнему активно работает в различных организациях, следит за политикой и не боится высказывать свое мнение, когда видит фальшь или откровенную глупость. «Последняя глупость, которую я видел и которая меня рассмешила, - это когда вчера в новостях "Актуальной камеры" один из политиков, только что избранный мэром, заявил, что он визионер», - намекает Нестор на Яана Тоотса, который совсем недавно стал мэром Нарвы. «Я искренне желаю этому человеку удачи, но это слово меня рассмешило».

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