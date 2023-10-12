У актрисы Дрожжиной выявили ишемическую болезнь сердца на фоне проблем с законом

У заслуженной артистки России Наталии Дрожжиной, известной по ролям в картинах «Семнадцать мгновений весны» и «Интердевочка», диагностировали сердечно-сосудистые заболевания на фоне проблем с законом. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
По данным телеграм-канала, актриса обратилась к врачам с жалобами на слабость и одышку. Исследование показало сразу несколько диагнозов: ишемическую болезнь сердца, появившуюся после инфаркта, повышенное артериальное давление и синдром сонной артерии, возникающий при внезапном ухудшении кровотока.
На данный момент Дрожжина проходит обследование. После этого медики скорректируют её лечение.
Напомним, Наталия Дрожжина стала фигурантом криминального скандала. По версии следствия, она и её супруг Михаил Цивин вошли в доверие к вдове и дочери актёра Алексея Баталова и в течение 2019-2020 годов сняли с расчётных счетов жертв более 20 миллионов рублей (около 200 тысяч евро - прим.ред.). Кроме того, в собственность пары перешли квартира усопшего в центре Москвы и доля в другой. Общий ущерб оценивается в более чем 57 миллионов рублей (538 тысяч евро). В мае текущего года Дрожжина была признана виновной в хищении имущества и получила четыре года условно, а Цивин — пять лет колонии. Вдова Баталова не согласна с решением суда и пытается добиться для заслуженной артистки реального заключения.