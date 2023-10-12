Илон Маск угрожал сжечь крупнейщую в мире киностудию Warner Bros, а все из-за...

Как пишет издание Variety, поклонники Джонни Деппа заплатили судебные издержки за обнародование заметок психотерапевта Эмбер Херд Доун Хьюз. В них Херд жаловалась специалисту, что Джейсон Момоа, который играет Аквамена хочет, чтобы ее отстранили от роли Меры. По словам артистки, он даже как-то нетрезвый пришел на съемочную площадку в образе Джонни Деппа:

«Джейсон сказал, что хотел моего увольнения. Джейсон был пьян и опоздал на съемку. Он был одет как Джонни и с такими же кольцами», - сказано в заметках.

Джейсон Момоа и Эмбер Херд. Фото: MARIO ANZUONI/REUTERS

Жаловалась Херд и на режиссера картины Джемса Вана, который, по ее словам, поднимал на нее голос и она «фактически находилась в изоляции».

Ни Ван, ни Джейсон Момоа на обвинения, ставшие достоянием общественности, не отреагировали. Зато с заявлением выступили представители DC Comics:

«Джейсон Момоа известен своим профессионализмом, о его пьянстве не может быть и речи. А что касается Джеймса, то он всегда относится к актерам с уважением и способствует созданию комфортной атмосферы», - пишут они.

Тем не менее, инсайдер сообщает, что Херд хотели вырезать из «Аквамена», однако не сделали этого из-за Илона Маска, с которым актриса в то время встречалась.

Он направил гневное письмо студии Warner Bros и пообещал сжечь ее, если Эмбер уберут из фильма. Наконец съемочная команда сняла ленту с Эмер Херд, впрочем очень сократила количество сцен с ней.

Отметим, что слухи о том, что Эмер Херд хотят полностью убрать из «Аквамена 2», распространялись еще в июне 2022 года. Однако тогда причиной такого решения съемочной группы называли испорченный имидж артистки из-за скандального развода с Джонни Деппом.

Джонни Депп и Эмбер Херд на судебном заседании. Фото: Postimees

Как известно, Эмбер Херд и Джонни Депп поженились в 2015 году, и уже через 15 месяцев со скандалом развелись. Актриса обвиняла бывшего в домашнем насилии, он ее - в клевете.