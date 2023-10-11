Норвежский институт сейсмологических исследований Norsar сообщил, что взрыв, зафиксированный в Балтийском море вблизи газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, был бы возможен при использовании 100 килограммов тротила. Это предположение, подчеркнула Анне Стрёммен Лике, генеральный директор компании Norsar.
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Эксперт: для подрыва газопровода Эстония-Финляндия хватило бы 100 килограммов тротила
Однако компания Norsar не сообщила, что могло послужить причиной возможного взрыва и можно ли объяснить его аварией или разрывом трубы. Данные об инциденте с трубой были получены с измерительных станций в Финляндии, сообщает MTV Uutiset.