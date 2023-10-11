Ср, 11.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Эксперт: для подрыва газопровода Эстония-Финляндия хватило бы 100 килограммов тротила

Инна-Катрин Хейн
Facebook
Comments
На фотографии, сделанной Пограничной охраной Финляндии, изображен морской патрульный корабль Turva, патрулирующий Финский залив 11 октября 2023 г. вблизи поврежденного газопровода Balticconnector.
На фотографии, сделанной Пограничной охраной Финляндии, изображен морской патрульный корабль Turva, патрулирующий Финский залив 11 октября 2023 г. вблизи поврежденного газопровода Balticconnector. Фото: Finnish Border Guard / LEHT / SIPA / Scanpix

Норвежский институт сейсмологических исследований Norsar сообщил, что взрыв, зафиксированный в Балтийском море вблизи газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, был бы возможен при использовании 100 килограммов тротила. Это предположение, подчеркнула Анне Стрёммен Лике, генеральный директор компании Norsar.

Однако компания Norsar не сообщила, что могло послужить причиной возможного взрыва и можно ли объяснить его аварией или разрывом трубы. Данные об инциденте с трубой были получены с измерительных станций в Финляндии, сообщает MTV Uutiset.

«Остальное - это уже не наша задача. На основании этих данных мы подтверждаем, что в районе взрыва имела место вибрация грунта. Сигнал свидетельствовал о взрыве, а не, например, о землетрясении», - пояснила Лике.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх