ВИДЕО ⟩ Аргентинец пытался сварить кофе на костре, но случайно устроил мастшатбный лесной пожар

Причина масштабной трагедии просто невероятная - мужчина пытался в лесу на костре приготовить кофе, что запрещено законом, но не смог следить за огнем.

Как сообщает издание, огонь распространяется неконтролируемо, люди покидают свои дома только с самыми необходимыми вещами, их помогают эвакуировать правоохранители.

Ненастье вредит укрощению пожаров - уже два месяца в регионе продолжается засуха, постоянные порывы ветра и жара в 37 градусов тепла.

Для тушения пожара задействованы вертолеты, виновник пожара арестован.