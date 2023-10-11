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ВИДЕО ⟩ Аргентинец пытался сварить кофе на костре, но случайно устроил мастшатбный лесной пожар

Limon.ee
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Лесной пожар. Снимок иллюстративный.
Лесной пожар. Снимок иллюстративный. Фото: Vikks/Shutterstock

В Аргентине, провинции Кордова, вспыхнули массовые лесные пожары. Виновником стал мужчина, который разжег костер, чтобы приготовить кофе. Об этом пишет местное издание C5N.

Причина масштабной трагедии просто невероятная - мужчина пытался в лесу на костре приготовить кофе, что запрещено законом, но не смог следить за огнем.

Как сообщает издание, огонь распространяется неконтролируемо, люди покидают свои дома только с самыми необходимыми вещами, их помогают эвакуировать правоохранители.

Ненастье вредит укрощению пожаров - уже два месяца в регионе продолжается засуха, постоянные порывы ветра и жара в 37 градусов тепла.

Для тушения пожара задействованы вертолеты, виновник пожара арестован.

Пожар приближается к населенным пунктам, власти проводят эвакуацию местных жителей. Под угрозой оказался туристический центр Аргентины Вилья-Карлос-Пас.

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