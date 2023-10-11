Популярный диджей из Германии выступит в Таллинне: вечеринка пройдет в необычном месте

«Присоединяйтесь к нам, чтобы получить массу удовольствий от JBL-звучания на вечеринке, организованной The Oriental Tales. Мы превратим площадку ресторана Kai в экзотический клуб с восточными декорациями, создавая идеальную атмосферу для того, чтобы вы могли наслаждаться и танцевать всю ночь напролет», - приглашают организаторы вечеринки в Таллинне.

«Но это еще не всё! У нас есть два других талантливых артиста. DJ Karinsmatic представит микс из красивых и гармоничных мелодий в сопровождении зажигательных битов, а NORO продемонстрирует свой жанровый диапазон от восточного Progressive House до Melodic Techno», - описывают организаторы вечеринку.

Вечеринка начнется в 23:00 и продлится до 05:00, что даст гостям достаточно времени, чтобы натанцеваться от души. Дресс-код - праздничный и элегантный, поэтому одевайтесь так, чтобы произвести впечатление. На вечеринке будет действовать фейс-контроль! Не забудьте приобрести билеты заранее, так как количество мест ограничено - всего 300.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ И СТОЛИКА С КРЕДИТОМ 200 ЕВРО ПРОХОДИТ В FACEBOOK-СООБЩЕСТВЕ ПОРТАЛА LIMON.

Заказ столиков и информация: +372 5303 0693. Билеты можно приобрести здесь!

Не пропустите эту невероятную ночь музыки и танцев с Sam Shure и его друзьями и поклонниками в легендарном месте на берегу Таллиннского залива.