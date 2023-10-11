Приготовьтесь к захватывающей ночи музыки и танцев: 13 октября в Таллинне выступит талантливый артист из Берлина - Sam Shure. Он известен уникальным музыкальным стилем и мелодичными композициями, и с 2016 года активно завоевывает мировую музыкальную сцену. Его диджейский стиль универсален: он выступал на таких мероприятиях, как: Burning Man, ADE, WooMoon на Ибице и Tulum, а его собственные треки часто становятся настоящим хитом на танцполе, когда их играют такие знаменитые диджеи, как Dixon, Damian Lazarus, Âme или Patrice Bäumel.
Популярный диджей из Германии выступит в Таллинне: вечеринка пройдет в необычном месте
«Присоединяйтесь к нам, чтобы получить массу удовольствий от JBL-звучания на вечеринке, организованной The Oriental Tales. Мы превратим площадку ресторана Kai в экзотический клуб с восточными декорациями, создавая идеальную атмосферу для того, чтобы вы могли наслаждаться и танцевать всю ночь напролет», - приглашают организаторы вечеринки в Таллинне.
«Но это еще не всё! У нас есть два других талантливых артиста. DJ Karinsmatic представит микс из красивых и гармоничных мелодий в сопровождении зажигательных битов, а NORO продемонстрирует свой жанровый диапазон от восточного Progressive House до Melodic Techno», - описывают организаторы вечеринку.
Вечеринка начнется в 23:00 и продлится до 05:00, что даст гостям достаточно времени, чтобы натанцеваться от души. Дресс-код - праздничный и элегантный, поэтому одевайтесь так, чтобы произвести впечатление. На вечеринке будет действовать фейс-контроль! Не забудьте приобрести билеты заранее, так как количество мест ограничено - всего 300.
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Заказ столиков и информация: +372 5303 0693. Билеты можно приобрести здесь!
Не пропустите эту невероятную ночь музыки и танцев с Sam Shure и его друзьями и поклонниками в легендарном месте на берегу Таллиннского залива.