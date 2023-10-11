Почему в автобусах и поездах сиденья обтянуты тканью со странным узором

Хоть кое-где еще можно встретить старые сиденья, обшитые дермантином, или изготовленные из сплошного пластика или даже дерева, новые автобусы или трамваи, как правило имеют сиденья, обшитые именно тканью. На самом деле это не случайно и это не просто общемировая «мода».

Почему именно ткань?

На первый взгляд, кажется, что пластик или дерево подошли бы для сидения в общественном транспорте лучше - их легче мыть и они не накапливают в себе пыль, как ткань.

Однако требования к современному общественному транспорту не такие, как 50 лет назад. Особенно в отношении комфорта пассажиров. Сиденье общественного транспорта должно не только выглядеть эстетично, но и быть комфортным. Конечно, мягкое кресло, обшитое тканью будет удобнее, чем деревянное или пластиковое. Причем как в очень холодную погоду, так и в жару.

Почему такие пестрые узоры?

Если в прошлом сиденья в общественном транспорте обычно были одноцветными, то сейчас их обшивают тканью с пестрыми узорами. Это тоже не случайно.

Как мы уже упомянули выше, с пластиковой или деревянной поверхности легче убрать грязь, чем с ткани. Но когда уже для сиденья выбрана именно ткань, учитывая ее больший комфорт для пассажира, надо было сделать так, чтобы грязь на сиденье не была заметна. Ведь речь идет именно об общественном транспорте, и грязи просто не избежать - каждым сиденьем в течение дня пользуются десятки, а то и сотни людей.

Промышленные дизайнеры потратили немало времени и приложили много усилий, чтобы создать дизайн для сидений, который более или менее приемлемо выглядел бы и при свете солнца, и при искусственном освещении. Но при этом узор должен был быть достаточно пестрым, чтобы на нем не были заметны пыль и пятна.