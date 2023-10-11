ВИДЕО ⟩ На электросамокате прямо под колеса автомобиля! Полиция: водитель уехал с места происшествия

Одной из основных причин аварий с участием легкого транспорта является превышение скорости, что даже потребовало вмешательства законодательства. С 2021 года максимальное ограничение скорости для электросамокатов составляет 25 км/ч, но только в том случае, если выбранная скорость будет поддерживаться инфраструктурой.

Например, максимальное ограничение скорости для электросамокатов на открытых площадках составит 20 км/ч, причем с 21:00 до 07:00 скорость должна быть ниже. На узких улицах и в местах скопления людей следует выбирать скорость движения пешеходов 3-5 км/ч.

К сожалению, многие не соблюдают эти ограничения, поэтому неудивительно, что по результатам опроса, проведенного Norstat в 2019 году, 53% жителей Таллинна и 40% жителей других крупных городов чувствуют себя в опасности из-за электросамокатов.

Пять заповедей водителя электроскутера:

При управлении велосипедом/электросамокатом водитель должен быть трезв.

На электросамокате следует ездить в одиночку; при езде в группе людей водитель теряет контроль над транспортным средством, например, при резком торможении.

До 16 лет при управлении электросамокатом необходимо надевать шлем, для более старших возрастов это рекомендуется.

Самокат должен двигаться по правой стороне дороги.

По тротуарам необходимо двигаться со скоростью пешехода.