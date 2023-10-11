ВИДЕО ⟩ Потап намекнул, что уходит из шоу-бизнеса

В ролике Потап извинился за все странные поступки и сказал, что на этом все:

«Дорогие друзья, много я наделал шума, много новостей, много вопросов получаю от друзей и знакомых. Все в порядке или нет. Все в порядке, все нормально. Хотел привлечь внимание к творчеству и персоне, но по вашей реакции вижу, что это не вовремя».

Также он выразил надежду на то, что поклонники и коллеги не обижаются на него за его поведение в последнее время.

Отметим, Потап несколько раз попадал в скандалы - то он говорил о заочном вступлении в терроборону, когда сам находился в Испании, то выпустил песню «Волонтер», в которой оскорбил женщин.