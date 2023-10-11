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Представитель Семена Слепакова прокомментировал слухи о том, что юмориста похитили боевики ХАМАС

Limon.ee
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Семен Слепаков.
Семен Слепаков. Фото: Пресс-фото

По соцсетям, чатам и мессенджерам разлетаются слухи о том, что Семёна Слепакова похитили боевики ХАМАС. Корреспондент Telegram-канала SHOT выяснил, где находится сейчас юмористи и все ли с ним в порядке.

Изначально новость с фото-доказательством в виде коллажа появился в комментариях под постами о начале конфликта между Израилем и Палестиной, чтобы заманить читателей в «закрытые каналы с эксклюзивным видео» по ссылке. Затем текст стал копироваться и пересылаться пользователями в личные сообщения и чаты, но уже без ссылки.

Разлетелась «сенсация» по чатам РФ, СНГ и по израильским, была переведена и на казахский, и на иврит. В итоге дошло до того, что новость о захвате Слепакова в плен даже опубликовали в российском СМИ. Корреспондент Telegram-канала SHOT связался с представителем Семена Слепакова, который заявил, что артиста никто не похищал, он чувствует себя хорошо и поддерживает Израиль.

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