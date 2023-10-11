Представитель Семена Слепакова прокомментировал слухи о том, что юмориста похитили боевики ХАМАС

Изначально новость с фото-доказательством в виде коллажа появился в комментариях под постами о начале конфликта между Израилем и Палестиной, чтобы заманить читателей в «закрытые каналы с эксклюзивным видео» по ссылке. Затем текст стал копироваться и пересылаться пользователями в личные сообщения и чаты, но уже без ссылки.

Разлетелась «сенсация» по чатам РФ, СНГ и по израильским, была переведена и на казахский, и на иврит. В итоге дошло до того, что новость о захвате Слепакова в плен даже опубликовали в российском СМИ. Корреспондент Telegram-канала SHOT связался с представителем Семена Слепакова, который заявил, что артиста никто не похищал, он чувствует себя хорошо и поддерживает Израиль.