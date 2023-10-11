В Таллиннской центральной библиотеке проходят необычные встречи для детей. Маленькие посетители читают свои первые книжки вместе со специально обученными собаками. Благодарные слушатели не делают замечаний, а потому так любимы юными чтецами. Смотрите ВИДЕО!
БЕСПЛАТНО, НО ДЕЙСТВЕННО! ⟩ В Таллинне собаки взялись за то, что родителям порой не под силу
Мы с оператором подглядели за тем, как шелти по кличке Таки терпеливо слушает сказку на английском языке, которую читает ему юная Мария. Обычно дети сами выбирают книгу и читают собаке вслух что хотят. Собаки мотивируют, даже когда просто сидят рядом. Уже благодаря их присутствию, чтение становится намного интереснее.
Чтобы работать собакой-терапевтом, Таки прошел специальное обучение. Лежит рядом, не перебивает, а внимательно слушает, пока девочка выговаривает трудное иностранное слово. Если юный читатель устал - Таки можно погладить, обнять, и потом продолжить чтение.
Хозяйка собаки-терапевта Светлана Розенкрон сидит рядом, но никак не вмешивается в процесс. Светлана давно увлекается аджилити, а по совету дочери попробовала сделать из своего умного пса еще и терапевта.
«Ему очень нравится общение с людьми, а особенно с детьми, - рассказывает о Таки хозяйка. – Мы хорошо сдали экзамен, потом я узнала, что у собак-терапевтов есть много разных направлений. Мне захотелось помогать детям читать в библиотеке».
Аджилити - соревнования, в которых человек, называемый проводником, направляет собаку через полосу препятствий.
Дети от чтения с Таки в восторге. «Он не проверяет ошибки, не исправляет их, как это делают взрослые. Поэтому при собаке дети чувствуют себя очень расслаблено, спокойно, оттого и уверенно», - отмечает Светлана Розенкрон.
Психологи уверены, что такие занятия помогают маленьким читателям преодолеть стеснение, и чтение ребятам дается легче. Сеансы с собакой проводятся бесплатно, на них нужно только заранее записаться.
Руководитель отдела иностранной литературы Таллинской центральной библиотеки Яаника Таппо предупреждает, что очередь на занятия с «собакой-читакой» большая. Если вы тоже хотите, чтобы ваш ребенок смог прочитать книгу с четвероногим терапевтом, всю информацию можно найти ЗДЕСЬ!
«Родителей не впускают!»
«В этом году мы празднуем десятилетие программы чтения с терапевтической собакой. Ее концепция в том, чтобы дети, которые не любят читать, нашли свою мотивацию в пушистом слушателе, - говорит Яаника Таппо. - Собака не будет судить, она просто слушает, ее можно погладить. Детям очень нравится, они читают с собаками с удовольствием. Их результаты на глазах становятся лучше».
Собака-терапевт работает час, а дальше она устает. Каждый ребенок читает с ней книгу по пятнадцать минут в уютной комнате с подушками на полу.
«Родителей туда не впускают», - отмечает Яаника Таппо. Это требование строгое, иначе терапия не подействует. В прошлом сезоне к нам ходил мальчик, который с осени вновь хотел прийти, но, увы, мы должны дать такую возможность и другим детям.
В Таллинне собаки-терапевты работают в восьми филиалах библиотеки, во всех библиотеках Эстонии таких псов 19, а еще четыре собаки-терапевта ходят по школам. Это породы разных собак: и шелти, и лабрадоры.
«Порода не важна. Главное, чтобы собака была очень спокойная, покладистая, каждая из них проходит специальную тренировку», - говорит Яаника Таппо.
К слову, если вы считаете, что из вашего пса выйдет отличный терапевт, можете связаться с Эстонским объединением собак-помощников и терапевтических собак (Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing), где вам расскажут, как пройти специальную тренировку и получить диплом.