БЕСПЛАТНО, НО ДЕЙСТВЕННО! ⟩ В Таллинне собаки взялись за то, что родителям порой не под силу

Мы с оператором подглядели за тем, как шелти по кличке Таки терпеливо слушает сказку на английском языке, которую читает ему юная Мария. Обычно дети сами выбирают книгу и читают собаке вслух что хотят. Собаки мотивируют, даже когда просто сидят рядом. Уже благодаря их присутствию, чтение становится намного интереснее.

Чтобы работать собакой-терапевтом, Таки прошел специальное обучение. Лежит рядом, не перебивает, а внимательно слушает, пока девочка выговаривает трудное иностранное слово. Если юный читатель устал - Таки можно погладить, обнять, и потом продолжить чтение.

Мария читает Таки книгу, а его хозяйка Светлана сидит рядом. Фото: Konstantin Sednev

Хозяйка собаки-терапевта Светлана Розенкрон сидит рядом, но никак не вмешивается в процесс. Светлана давно увлекается аджилити, а по совету дочери попробовала сделать из своего умного пса еще и терапевта.

«Ему очень нравится общение с людьми, а особенно с детьми, - рассказывает о Таки хозяйка. – Мы хорошо сдали экзамен, потом я узнала, что у собак-терапевтов есть много разных направлений. Мне захотелось помогать детям читать в библиотеке».

Аджилити - соревнования, в которых человек, называемый проводником, направляет собаку через полосу препятствий.

Дети от чтения с Таки в восторге. «Он не проверяет ошибки, не исправляет их, как это делают взрослые. Поэтому при собаке дети чувствуют себя очень расслаблено, спокойно, оттого и уверенно», - отмечает Светлана Розенкрон.