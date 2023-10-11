БУДЬТЕ НАЧЕКУ ⟩ Три знака Зодиака, которые получат удар в спину уже на днях

Рак

Если вы не будете дипломатичными и доброжелательными в отношениях с людьми, то рискуете нарваться на конфликт. Вам это совсем не на руку, потому что в одиночку вам сложно будет справляться с жизненными препятствиями. У вас слишком тонкая душевная организация, чтобы напором добиваться своего. Поэтому подумайте о том, чтобы все-таки быть мягче и добрее по отношению к людям.

Водолей

У Водолеев могут возникнуть проблемы с деловыми партнерами. Есть риск, что в ближайшее время они вас жестко подставят. Не подписывайте никаких документов без присутствия юриста. Также подумайте о том, как вы можете вывести их на чистую воду. Будьте очень осторожными, чтобы не остаться в дураках.

Скорпион