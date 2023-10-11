Супермодель с палестинскими корнями поддержала оба народа, чем взбесила подписчиков

28-летняя супермодель, чей отец Мохамед Хадид родом из Палестины, написала: «Я испытываю глубокое сочувствие и горе из-за палестинской борьбы. Хотя у меня есть надежды и мечты о палестинцах, ни одна из них не включает в себя вред, нанесенный еврею».

Мохамед Хадид с возлюбленной Кени Сильвой. Фото: Jordan Strauss/AP

Сестра Джиджи Белла, которая является ярой защитницей Палестины, пока не прокомментировала публично атак ХАМАС, в результате которых погибло более 1000 человек. При этом в ее аккаунте появилось сообщение, которое уже удалено, но которое гласило: «Ребята перестаньте спрашивать ее, где она. Она заботится о своем здоровье так, как должна. Ей нечего доказывать. Мы знаем, что она поддерживает Палестину, мы знаем, что она поддерживает правую сторону. Она вернется, когда почувствует, что готова. Перестань быть с ней злыми».