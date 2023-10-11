ГАЛЕРЕЯ ⟩ Это чудо строили два года! Жителям Нарвы показали необычный механизм

В четверг, 5 октября, на сцене Vaba Lava прошел спектакль - механизм «Кутхи» от деревянной лаборатории Tricktrek. Только взгляните, что происходило на сцене! Дети не могли сдерживать эмоций, взрослые тоже. Никто не остался равнодушным.
TrickTrek - это семейный театр, который уже знают в Нарве и который полюбился жителям Таллинна и Тарту. Делают представления три человека - Серафим, Александр и их сын Лука. Осенью прошлого года они выступали в Нарве с постановкой «Огромный крокодил» по мотивам произведения Даля для более юных зрителей.
В этот раз семья изобретателей привезла в Нарву спектакль «Кутхи» после возвращения с успешного турне по Европе. С этим спектаклем театр успел побывать во Франции, Германии, Голландии, Польши и других странах.
«Кутхи» - это единственный спектакль-механизм во всей Эстонии, изготовленный инженером из дерева - ручная работа. Этот спектакль для ребят старше 6 лет. Посмотреть на это инженерное чудо и удивительную историю, которую нужно разгадать, интересно и взрослым.
«Кутхи» - это хитрое инженерное изобретение, которое было создано благодаря финансовой поддержки на Hooandja от ценителей этого театра. На изготовление этой конструкции потребовалось почти два года. Инженер и один из основателей театра Александр родом из Нарвы.
Зрелищная постановка сочетает в себе кукольный театр, искусную инженерную работу и невероятно красивую, детализированную работу по дереву. Главная декорация - это пятиэтажный деревянный замок и город вокруг него. Замок таит в себе огромное количество секретов: раздвижные стены, открывающие потайные комнаты, в которых двигаются деревянные герои спектакля. Свадьба дочери короля - самое главное событие в замке. Но в разгар веселья на замок нападают древние воины-вороны Кутхи.
Отзывы зрителей
Дарья Яснюк:
- То, что делает меня счастливей - волшебные истории и люди, которые рассказывают и показывают их с особой увлеченностью и любовью. В «блэк бокс» пространстве Vaba Lava Нарва захватывающая постановка смотрелась особенно стильно и впечатляюще!
Светлана:
- Понравилась больше даже техническая часть. Удивляет как это можно так все придумать - дернул за веревочку и движение такое идет как-будто жизнь кипит.
Кирилл Иванов:
- Создатели не просто любят то, чем занимаются, они живут этим творчеством, настоящие мечтатели, вдохновляющие всех окружающих. Спектакль не только для детей, это тот необычный случай, когда произведение одинаково интересно для всех возрастов. Никто не уйдет с равнодушием в сердце.
Ваня,7 лет
- Спектакль понравился очень. Понравились шарики и игрушки и сразу захотелось самому сделать такой же замок.
Дарья Василькова
- Смотря на замок ощущаешь, сколько любви вложенно в его создание и конечно эта любовь заражает всех зрителей. И уже хочется создавать миры - замки и побеждать колдунов. Спасибо волшебникам-кукольникам за новый замечательный мир, который они нам подарили.
Настоящее средневековое зрелище, осадные орудия, катапульты, хитрости обороняющихся и вероломство нападающих. И непредсказуемый финал. Атмосфера средневековой готики, тайн и волшебства поддерживается тревожным музыкальным сопровождением. Спектакль без слов! Общение со зрителями происходит посредством музыки и движений деревянных механизмов.
«Кутхи» это камерный спектакль. Посмотреть его в Нарве пришло почти сто зрителей, в зале не было свободных мест. В общей сложности спектакль увидели 250 нарвитян, ведь накануне основного представления, прошло два показа «Кутхи» для школ - Солдино и Пяхклимяэ.
После представления, основатели театра рассказали об инженерном изобретении и ответили на вопросы. Также у зрителей была возможность приобрести деревянные игрушки - механизмы, изготовленные своими руками в деревянной лаборатории Tricktrek.