ГАЛЕРЕЯ ⟩ Это чудо строили два года! Жителям Нарвы показали необычный механизм

Отзывы зрителей

Дарья Яснюк:

- То, что делает меня счастливей - волшебные истории и люди, которые рассказывают и показывают их с особой увлеченностью и любовью. В «блэк бокс» пространстве Vaba Lava Нарва захватывающая постановка смотрелась особенно стильно и впечатляюще!

Светлана:

- Понравилась больше даже техническая часть. Удивляет как это можно так все придумать - дернул за веревочку и движение такое идет как-будто жизнь кипит.

Кирилл Иванов:

- Создатели не просто любят то, чем занимаются, они живут этим творчеством, настоящие мечтатели, вдохновляющие всех окружающих. Спектакль не только для детей, это тот необычный случай, когда произведение одинаково интересно для всех возрастов. Никто не уйдет с равнодушием в сердце.

Ваня,7 лет

- Спектакль понравился очень. Понравились шарики и игрушки и сразу захотелось самому сделать такой же замок.

Дарья Василькова

- Смотря на замок ощущаешь, сколько любви вложенно в его создание и конечно эта любовь заражает всех зрителей. И уже хочется создавать миры - замки и побеждать колдунов. Спасибо волшебникам-кукольникам за новый замечательный мир, который они нам подарили.