Павел Глоба предупредил несколько знаков Зодиака о приближении большой опасности

Астролог Павел Глоба рассказал о том, что из-за перехода Черной Луны (Лилит) в созвездие Девы, который произошел 3 октября, космическая ситуация стала напряженной. Продлится сложный период до 29 июня 2024 года.
Чтобы пережит транзит Черной луны следует быть крайне внимательным к своим словам - как устным, так и изложенным в письменной форме. Период также осложняет ведение всевозможных переговоров и подписание деловых бумаг. Он будет охарактеризован бюрократическими препонами и казуистикой.
История знает примеры начала во время транзита Черной Луны эпидемий, природных катаклизмов и обострения войн.
В качестве линии поведения, которая позволит минимизировать негативное воздействие, Глоба указывает на необходимость доверять своей интуиции, внимательно следить за событиями и анализировать их, опасаться манипуляций и соблюдать осторожность в общении.
Особенно непросто придется Рыбам, Близнецам и Стрельцам, которые могу подвергаться разного рода давлению. Тельцам, Козерогам, Ракам и Скорпионам следует помнить поговорку о бесплатном сыре в мышеловке - и избегать предложений, которые, на первый взгляд, кажутся привлекательными и щедрыми: они могут обернуться катастрофой и оказать крайне негативное влияние на жизнь. Остальным представителям зодиакального круга удастся пережить период Черной Луны без серьезных проблем.