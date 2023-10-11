Павел Глоба предупредил несколько знаков Зодиака о приближении большой опасности

Чтобы пережит транзит Черной луны следует быть крайне внимательным к своим словам - как устным, так и изложенным в письменной форме. Период также осложняет ведение всевозможных переговоров и подписание деловых бумаг. Он будет охарактеризован бюрократическими препонами и казуистикой.

История знает примеры начала во время транзита Черной Луны эпидемий, природных катаклизмов и обострения войн.

В качестве линии поведения, которая позволит минимизировать негативное воздействие, Глоба указывает на необходимость доверять своей интуиции, внимательно следить за событиями и анализировать их, опасаться манипуляций и соблюдать осторожность в общении.